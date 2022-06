L’attore ha vinto il processo ma sembra che Amber Heard non abbia la possibilità di pagare la maxi cifra che deve all’ex marito, l’avvocato di lei sostiene che sia stata “demonizzata”.

In occasione di un’intervista all’Nbc l’avvocato dell’attrice, Elaine Bredehoft, rivela che Amber Heard non abbia i soldi per pagare il risarcimento a Johnny Depp. Il legale sostiene anche che il verdetto del processo sia stato influenzato dall’opinione pubblica.

Le dichiarazioni dell’avvocato di Amber Heard

Johnny Depp e Amber Heard

Come riporta Il Messaggero, l’avvocato di Amber Heard dichiara: “Avevamo una montagna di prove che sono state soppresse. Amber non ha i soldi per pagare l’enorme risarcimento a cui l’hanno condannata i giurati di Fairfax”. L’avvocato continua dicendo che al processo “sono state ammesse cose che non avrebbero dovuto esserlo e questo ha confuso la giuria. Mentre il team di Johnny è riuscito a sopprimere una montagna di prove. Amber è stata demonizzata dagli avvocati di Johnny e sui social media“.

Dunque, il legale dell’attrice sostiene che le campagna social a sfavore di Amber e tutto il consenso che Johnny Depp ha avuto per l’opinione pubblica abbia “inevitabilmente influenzato la giuria”, come sostiene Elaine Bredehoft. Anche l’uso delle telecamere in aula secondo il legale è stato sbagliato: “Ero contraria. Hanno trasformato quell’aula in uno zoo”.

Insomma, attualmente Amber deve versare 10,35 milioni di dollari che sembra che la donna non abbia. L’attore invece dovrà risarcire solo 2 milioni. Che le parole della legale siano giuste o sbagliate rimane il fatto che il processo sia stato vinto dall’attore. Quale sarà la prossima mossa della Heard?

Riproduzione riservata © 2022 - DG