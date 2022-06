Sembra tornato il sereno tra la coppia che negli ultimi tempi ha accusato una crisi non indifferente, Andreas scrive una dedica d’amore alla sua Veronica sui social.

Tra il ballerino e la professoressa di Amici le cose sono tornate alla normalità. Tra loro c’è stata una crisi dovuta ad alcuni problemi personali di Andreas Muller, di cui ha parlato sui social. Ora torna con una splendida dedica a Veronica Peparini, buttandosi tutto alle spalle.

La bellissima dedica di Andreas Muller a Veronica Peparini

“Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro – ha scritto Muller a corredo delle foto – Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi” così esordisce Andreas Muller su Instagram.

Il ballerino continua: “Auguri alla persona che ha reso la mia vita piena di emozioni ,Amore, passione e che ogni giorno mi spinge a cercare sempre nuovi modi per crescere in quello che siamo e facciamo.. e sempre ci troviamo. Ti amo“. Poi ringrazia tutti i suoi fan: “Grazie a tutti degli auguri che mi avete e che continuate a farmi ancora adesso. Qualche messaggio in meno, di gente di passaggio, qualcuno in più costante e solido di altri sempre presenti per me. Grazie ancora.”

