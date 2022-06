L’ex gieffina parla del suo rapporto con la figlia, Perla Monsè che sembra attraversare un momento di ribellione.

Sembra che Perla Monsè stia attraversando il classico periodo della ribellione con sua mamma. Infatti, l’ex gieffina svela alcuni dettagli inediti del rapporto con sua figlia in occasione di un’intervista al settimanale Vero. Proprio lì Maria Monsè si sfoga rivelando che la figlia “non ha rispetto” negli ultimi tempi.

Le dichiarazioni di Maria Monsè

Una foto madre e figlia

Come riporta Blogtivvu Maria Monsè rivela: “Forse con lei in passato mi sono comportata troppo da amica, sbagliando, e così adesso faccio molta fatica a ottenere rispetto. E sapete qual è il problema più grande? Che in questa situazione mio marito non mi aiuta per niente, anzi, quasi dà ragione a lei.“

E ancora: “Salvatore sì è un po’ impigrito, io invece lo stimolo a uscire, non voglio che ci abbruttiamo senza far nulla. Lui mi dà del dittatore, dice che sono Mussolini. E Perla mi ripete queste battute infelici quando magari discutiamo sull’uso eccessivo del cellulare.“

In una vecchia intervista, Salvatore dichiarava: “Ha ‘abitudine che vuole difendersi da sola. Da buon napoletano/salernitano mia figlia ha ereditato un’ottima dote, la ‘cazzimma’ e la trasmette al momento opportuno nel migliore dei modi“.

Dunque, sembra che secondo l’ex gieffina sia suo marito a istigare comportamenti sbagliati verso di lei alla figlia. Le due, nonostante questo sembrano comunque molto unite sui social si mostrano spesso insieme con balletti sincronizzati.

