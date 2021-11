Salvatore Paravia è lo storico compagno della conduttrice Maria Monsè: vediamo tutte le informazioni che siamo riusciti a ricavare sul suo conto!

Salvatore Paravia è un nome che di solito viene immediatamente associato a quello di Maria Monsé, tanto che i due si sono uniti in matrimonio per diverse volte nel corso della loro lunga storia d’amore! Lui, però, è anche un imprenditore di successo con una grande carriera alle spalle: vediamo dunque tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalla vita privata alla biografia!

Salvatore Paravia: biografia e carriera

Salvatore Paravia si è trovato a essere illuminato dalla luce dei riflettori principalmente per la lunga relazione con Maria Monsè, e di conseguenza le informazioni più “intime” circa le sue origini sono difficilmente ottenibili: pare, ad esempio, che sia di due anni più giovane rispetto alla moglie.

Questo significa che è nato nel 1976 (visto che Monsè, appunto, è nata nel ’74), ed è di origini palermitane: dati che purtroppo sono insufficienti per riuscire a risalire al suo segno zodiacale. Nonostante il suo riserbo, Paravia è un imprenditore noto anche al di fuori della sua terra d’origine, l’assolata Sicilia: è infatti titolare dell’omonima ditta che si occupa di produzione, installazione e manutenzione di ascensori.

Salvatore Paravia: la vita privata

Come abbiamo già sottolineato in precedenza, non si può parlare della vita privata di Salvatore Paravia senza citare la lunga storia d’amore con Maria Monsè. I due si unirono in matrimonio per la prima volta nel 2006, e convolarono nuovamente a nozze nel 2017 con un collegamento in diretta a Pomeriggio Cinque, per la delizia del pubblico di Barbara D’Urso. Ma non temete, questo non vuol certo dire che i due si fossero separati: il loro è un semplice desiderio di rinnovare e celebrare il proprio amore, tanto che nel 2019 hanno festeggiato il tredicesimo anniversario del loro matrimonio nuovamente davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque.

Dalla loro relazione è nata una figlia, di nome Perla Maria: la piccola è venuta al mondo nel 2007, un anno dopo il loro primo sì. Per il resto, Salvatore è un uomo riservato che non lascia trapelare troppo della sua vita privata, preferendosi dedicare alla sua attività imprenditoriale. Non ha un profilo Instagram personale, ma di tanto in tanto appare nelle foto pubblicate dalla moglie. Vive a Roma con la sua famiglia, ma non ci sono informazioni circa il suo patrimonio.

Chi è Maria Monsè, la moglie di Salvatore Paravia

Maria Monsè è nata a Catania, il 17 febbraio 1974, sotto il segno dell’Acquario. Appassionata di spettacolo e recitazione, la sua carriera come conduttrice televisiva inizia nel 1992 con Non è la Rai, e nel corso della sua evoluzione ha occupato con grande successo anche i salotti di Domenica In… L’Arena con Massimo Giletti e Pomeriggio Cinque. Nel tempo si è anche lanciata come attrice sul grande schermo, prendendo parte al cast di Fratella e sorello e Adesso preferisco vivere, pellicola diretta da Marco Marcelli.

La sua vita privata, come abbiamo già accennato, è legata in maniera indissolubile alla lunga storia con Salvatore Paravia. Ha un profilo Instragram molto attivo dove si tiene in contatto con i suoi fan, vive a Roma con la sua famiglia e il suo patrimonio è sconosciuto.

Salvatore Paravia: 2 curiosità

A causa del successo della sua azienda è noto come “Il Re degli ascensori”.

Insieme alla moglie hanno più volte ricevuto critiche per il modo in cui stanno crescendo la loro figlia, giudicato poco adatto alla sua tenera età.

