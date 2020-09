Lo ammette con fierezza Maria Monsè e viene sommersa dalle polemiche: “Ho portato mia figlia di 14 anni dal chirurgo plastico e mi hanno detto che ho fatto bene”.

Maria Monsè ha portato la figlia di 14 anni dal chirurgo plastico per fare un “piccolo” ritocchino. La notizia era trapelata già a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso e ha scatenato la polemica, ma Maria non ha cambiato idea. In televisione e sui social tutti la criticano ma lei è fiera di aver reso felice la sua bambina e, su Instagram ha anche ringraziato pubblicamente il chirurgo estetico che ha fatto il lavoro.

L’annuncio a Pomeriggio Cinque

“Perla Maria ci teneva tanto e, dopo un colloquio con me, mio marito e una psicologa, abbiamo deciso di ricorrere a delle piccole punturine di rino filler“, quindi non a un intervento vero e proprio come – la Monsè dice – quelli a cui si sottopongono tantissime ragazze della stessa età o poco più grandi di sua figlia.

Tutti gli altri ospiti e anche parecchi follower della showgirl si sono schierati contro di lei, anche Barbara D’Urso ha affermato: “I nostri figli vogliono sentirsi dire di no”. Ma Maria è sicura e ha anche poi commentato: “Tutte le persone che incontro e che hanno visto il risultato mi danno ragione”.

Ecco il video dell’annuncio a Pomeriggio Cinque.

Cosa si è rifatta la figlia 14enne di Maria Monsè?

Nonostante le critiche Perla Maria può sfoggiare, grazie alla mamma Maria Monsè, un naso nuovo di zecca. Esattamente così, è il naso la parte del corpo che la piccola non poteva sopportare e che la madre ha deciso di aggiustare con la chirurgia estetica.

A riportare la foto del prima e del dopo è il “Settimanale Nuovo”, che trascrive anche le parole della Monsè: “Voleva correggere un piccolo difetto e io le ho detto di sì, perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina”?. Maria è talmente sicura ed entusiasta della scelta da taggare in una storia su Instagram lo studio che ha eseguito l’intervento e il chirurgo.