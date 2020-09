Elettra Lamborghini ha svelato perché la sorella maggiore Ginevra non ha partecipato alle sue nozze con il DJ Afrojack lo scorso 26 settembre!

Il 26 settembre scorso si è coronato il sogno d’amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack. La coppia si è sposata a Villa Balbiano sul lago di Como, condividendo la gioia di quel giorno con parenti e un ristretto gruppo di amici. Grande assente alle nozze della sorella è stata Ginevra Lamborghini, la maggiore, ma Elettra ha finalmente svelato, al settimanale Chi, il motivo che l’ha tenuta lontana.

Perché Ginevra Lamborghini non era alle nozze

Elettra pare non volesse esprimersi sulla sorella maggiore Ginevra Lamborghini, nonostante sia stata la stessa Ginevra a esprimersi nelle storie di Instagram, proprio durante le nozze, con queste parole: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”.

Durante l’intervista Elettra non si è risparmiata nel raccontare quanto sia stato importante per lei il matrimonio: “Non pensavo che avrei provato un’emozione così grande – ha detto -. Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni”.

Ha poi espresso la sua gratitudine ne confronti delle sorelle minori (Flaminia e Lucrezia) che le hanno fatto da testimoni. Ma al momento di parlare di Ginevra ha tagliato corto dicendo: “Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo…”.

Le nozze e la luna di miele

La grande assenza di Ginevra sembra non abbia portato tristezza nella giornata del matrimonio, che si è svolto senza intoppi grazie anche all’organizzazione perfetta di Enzo Miccio. La coppia, dopo una cerimonia e una festa pazzesca, è volata in Belgio e, tra qualche giorno, dovrebbe partire per la luna di miele vera e propria.