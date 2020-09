Flavio Briatore si è scagliato contro Elisabetta Gregoraci, attualmente al GF Vip. L’imprenditore la invita a rinunciare a ciò che lui le passa mensilmente.

Guai in vista per Elisabetta Gregoraci, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5. La showgirl calabrese, da anni in lizza per entrare nella casa più spiata d’Italia, ha finalmente coronato il suo sogno e si sta godendo l’esperienza in tutto e per tutto. Fuori dal reality, però, c’è qualcuno che non gradisce i suoi atteggiamenti. Stiamo parlando dell’ex marito Flavio Briatore che, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha ribadito il suo pensiero sulla sua partecipazione al GF Vip. “Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?“, ha spiegato l’imprenditore.

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci: lite a distanza

Flavio ha sottolineato che, nelle precedenti edizioni, ha chiesto ad Elisabetta di non prendere parte al reality perché Nathan Falco era ancora troppo piccolo. Adesso che è cresciuto, però, non ha potuto impedirle di diventare “Vippona”. La cosa, ovviamente, non lo rende felice.

Elisabetta Gregoraci

La sua amarezza, molto probabilmente, è legata alle dichiarazioni fatte da Elisabetta. La showgirl, parlando con alcuni coinquilini, ha dichiarato di aver sacrificato la sua vita per Briatore. Cosa ne pensa l’imprenditore? Flavio ha tuonato:

“Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”.

L’amarezza di Briatore

L’imprenditore è molto amareggiato e non nasconde di aver concesso e di continuare a concedere all’ex moglie una vita all’insegna del lusso. Non a caso, Flavio fa riferimento anche all’assegno di mantenimento che le consegna ogni mese. L’uomo non svela la cifra, ma fa intendere che la stessa sia cospicua. L’ex marito della Gregoraci ha dichiarato:

“Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità (…). Può fare i suoi programmi tv, ma deve anche fare la madre, credo. Ho replicato solo che ha 40 anni, ma se pensa sia la scelta giusta, va bene”.

La Gregoraci avrà modo di leggere le dichiarazioni di Briatore? Di certo, Alfonso Signorini ci metterà lo zampino e nella prossima diretta del GF Vip le mostrerà tutto il materiale uscito fuori in questi giorni. Speriamo solo che la cosa non turbi la bella Elisabetta e che riesca a viversi la love story con Pierpaolo Pretelli.