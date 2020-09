L’alchimia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è sempre più evidente al GF Vip, e il modello non ha nascosto i suoi sentimenti per la showgirl.

Dopo il bacio scattato per gioco al GF Vip si intensificano sempre di più i sentimenti tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Il modello ha confessato ad Adua Del Vesco le emozioni da lui provate per l’ex moglie di Briatore, e non ha nascosto che vorrebbe darle un bacio (vero questa volta): “Prima di entrare credevo fosse bella, ma non avrei mai pensato di trovare una persona così. Ti giuro che è da tanti anni che non provavo queste cose, anche solo con lo sguardo. Bello, viverlo così è proprio bello”, ha dichiarato.

Pierpaolo Pretelli Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: i sentimenti

Mentre Elisabetta Gregoraci sembra opporre resistenza, Pierpaolo Pretelli ha rivelato di provare sentimenti sempre più forti nei confronti della showgirl. Confessandosi con Adua Del Vesco il modello ha affermato: “Eravamo a letto e ci guardavamo in maniera molto intensa, però non mi va di andare oltre in qualcosa per cui lei frena. Secondo me arriverà il momento in cui lei sarà pronta e lo farà”. Insomma, sembra chiaro che lui sia disposto ad “attendere” Elisabetta Gregoraci, che al momento sembra ricambiare il feeling seppure con qualche timore.

I rapporti con l’ex marito

Prima del suo ingresso al GF Vip la showgirl era stata intervistata a Verissimo, dove aveva confessato la sua difficoltà ad innamorarsi di nuovo dopo la fine del suo matrimonio con Briatore: “Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”, aveva confessato.

Per stessa ammissione della Gregoraci il suo ex marito non sarebbe stato entusiasta della sua partecipazione al GF Vip, e chissà come avrà preso la notizia del bacio che lei e Pretelli si sono scambiati “per gioco” all’interno del reality show.