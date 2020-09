Adriana Volpe ha replicato stizzita ad alcune dichiarazioni di Antonella Elia. La conduttrice ha smentito ogni parola, invitandola ad essere meno “fasulla”.

Adriana Volpe e Antonella Elia hanno condiviso quella che entrambe definiscono una splendida avventura, ovvero il GF Vip 4. All’epoca erano buone amiche, ma qualcosa deve essersi incrinato. La conduttrice di Ogni Mattina, infatti, ha pubblicato sui social una replica al vetriolo destinata proprio all’ex coinquilina. Stando a quanto sostiene Adriana, Antonella ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui la definisce “fasulla“. “Una volta fuori dal nostro GF Vip, le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie. Non mi ha mai risposto“, ha dichiarato la Elia.

La Volpe, però, non è dello stesso parere. Via Instagram, la conduttrice ha tuonato: “Forse è arrivato il momento di replicare ad Antonella Elia perché ne ho sentite veramente troppe”. Ecco cosa ha detto.

Adriana Volpe risponde ad Antonella Elia

Adriana ha proseguito mostrando ai fan e alla diretta interessate le sue prove: “Partiamo dall’ultima: intervista su TV Sorrisi e Canzoni. (…) Fasulla. Io i messaggi ce l’ho. Il 27 aprile mi manda la fotografia di un bellissimo fornelletto che le hanno dato. Mi chiede come si usa. Io non solo le rispondo per iscritto, ma anche vocalmente. Lei lo ha sentito perché mi ha anche risposto. Quello che ha dichiarato è fasullo”.

Adriana, con il suo solito savoir-faire, ha cercato di rimettere al suo posto il “soldato” di Alfonso Signorini. Il suo sfogo, ovviamente, non finisce qui.

L’amicizia secondo Adriana Volpe

La conduttrice di Ogni Mattina racconta poi di un incontro con la Elia che non è mai avvenuto. Antonellina sostiene che la rivale non abbia avuto tempo, ma la realtà sembra molto diversa. La Volpe, cellulare alla mano, legge un messaggio che ha inviato all’ex coinquilina: “Ciao Antonella, come stai? Prossima settimana ci vediamo?”. A questo sms l’opinionista del GF Vip 5 avrebbe anche risposto in modo affermativo.

“Quindi, l’amicizia, lei scrive, è una cosa seria. Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e dietro le quinte sparlano di te. Chi è che ha mai parlato male di te? Qui, secondo voi, chi ha rilasciato un’intervista fasulla e ha detto cose fasulle?” tuona la Volpe.

La moglie di Roberto Parli ha concluso il suo sfogo invitando l’amica/nemica a “recuperare” e si dice pronta a fare altrettanto. Il “soldato Elia” riuscirà a seppellire l’ascia di guerra? Staremo a vedere.