La collab dell’anno è quella che unisce Gucci e Adidas, scrivendo un dress code vintage 2.0 più trendy che mai.

Quando Gucci ha sfilato sulla passerella della fashion week milanese in questo Febbraio 2022, segnando il suo ritorno sulle scene della kermesse, la collezione #Exquisite che ha presentato per la prima volta i capi realizzati con Adidas in una commistione fresca e vintage dei codici creativi dei due brand è stata una vera sorpresa. Certo, qualche voce di corridoio era trapelata, ma il risultato è stato ad ogni modo un’irresistibile sorpresa.

Chi conosce bene le collezioni casual e sportive di Adidas, sa bene che il brand tedesco ha sempre saputo delineare capi street per il tempo libero pratici e dalle linee trendy e ricercate, perfetti anche per chi non è uno sport addicted. L’incontro con Gucci reinterpreta queste linee secondo l’allure vintage e luxury del dress code Gucci, realizzando i sogni di chi ama entrambi i brand.

Adidas x Gucci, la collab: dettagli e stile della collezione

Cosa rende unica e accattivante questa collezione? Sicuramente scoprire come Gucci e il direttore creativo Alessandro Michele hanno reinterpretato gli iconici dettagli distintivi di Adidas: ci sono le triple strisce – come potevano mancare -, ma c’è anche il trifoglio, il simbolo più vintage del brand, che convivono con il nastro web in rosso e verde Gucci, nato negli anni Settanta come tracolla delle borse.

C’è quindi tutta l’interpretazione glamour della linea sportiva in Gucci Style, che accosta alle tre strisce anche altri suoi dettagli iconici: la doppia G e il morsetto. Un’estetica caleidoscopio raccontata in un look book realizzato dal fotografo Carlijn Jacobs, che sceglie sfondi dai colori vivaci e modelli dalle pose dinamiche per enfatizzare la collezione sportiva, ispirandosi a cataloghi d’archivio.

La capsule: must have, prezzi e quando uscirà

La gonna lunga con spacco decorata con le tre strisce e impreziosita dalla cintura nera e rossa, i sabot in pelle con morsetto, la tuta corta con le tre strisce in nuance Gucci ma dal design Adidas: sono solo alcuni dei pezzi chiave di questa collezione che arriverà ufficialmente il 7 Giugno in negozi Gucci selezionati, nei pop up Adidas x Gucci, online sul sito della maison e sull’app Confirmed di Adidas.

Sul sito Gucci è già possibile visionare i pezzi della collezione che sarà possibile acquistare online e di conseguenza da un occhio ai prezzi: gli zoccoli sabot hanno un prezzo di 980 euro mentre le tracolle si aggirano dai 2000 euro in su, 1400 euro la gonna e 2100 euro la tuta corta. Gran parte della capsule è già presente sul sito e ci si può iscrivere per essere aggiornati non appena sarà possibile acquistare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG