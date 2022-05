Simbolo di emancipazione da sempre, emblema di tendenza oggi, ecco come tornare a indossare la minigonna 2.0

Questo è l’anno della minigonna: uno degli ultimi post di Chiara Ferragni con l’ultimo e già iconico modello lanciato da Miu Miu, super mini, a pieghe e da indossare rigorosamente con la cintura, si conferma la tendenza indiscussa del momento. Presentata alla Paris Fashion Week del 2021 per le anteprime delle collezioni primavera/estate 2022, è alle porte di questa stagione che l’abbiamo vista indossare da influencer e celebrity, proposta in svariati key look primaverili ed estivi.

Minigonna Miu Miu: come la indossa Chiara Ferragni, I look inspo da copiare

Come indossare la trendyssima gonna Miu Miu? A suggerirci più di un look è Chiara Ferragni, che già durante la New York Fashion Week di qualche mese fa ha indossato audacemente questa mini sfidando le temperature. Mettendo quindi da parte la combo mini+camicia+maglione, la Ferry suggerisce look dal sapore un po’ primaverile e un po’ estivo.

Così il primo abbinamento suggerimento è decisamente preppy: un look college style composto da minigonna già con cintura, mocassini plateau e una camicia a manica lunga crop, che ricorda tanto gli anni ’90 e l’immagine di Britney Spears quando cantava il suo grande successo Baby One More Time. Per un tocco chic l’influenzar abbina una borsa a tracolla nera: un look pret a porter da passeggiata pomeridiana.

Un look basic che può naturalmente essere personalizzato anche con un gilet lungo – molto trendy in questa stagione – oppure con un gubbino di jeans per dare un tocco grunge al nostro look. Da non sottovalutare anche l’abbinamento con un paio di sneakers per virare l’abbinamento verso uno style sporty chic.

Tally Weijl, Shein, Zara: i modelli low cost della tendenza preppy style

Il prezzo della minigonna Miu Miu Chino si aggira intorno ai 600 euro ed è disponibile in più colori sul sito di Luisaviaroma, ma sono diverse le proposte low cost che replicano l’iconico modello con qualche variazione su tema. Tally Weijl gioca sui contrasti di nuance, proponendo un modello meno inguinale a pieghe nero e dalla cintura beige scuro, da indossare sia con maglie crop con outfit serali o anche con maglie e camicie per farne una comoda e vivace gonna pret a porter.

Shein propone modelli di diversa lunghezza, dai colori basic a quelli vitaminici, dai modelli sportivi ed elasticizzati a quelli preppy da indossare con una cintura, che cavalcano la tendenza del momento, che ritroviamo anche in un plissettato più lungo e meno crop, con doppia cintura, a righe o anche in stampa vichy.

Per Zara la minigonna già trendy quest’anno è in satin da annodare ai fianchi come una gonna pareo, mentre la tendenza college style viene reinterpretata da modelli a vita alta impreziositi da bottoncini, catene o cinture già incorporate. La chiusura incrociata è la prediletta della collezione.

