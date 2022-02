Un look invernale a bacino scoperto con un inaspettato must have: ecco come la Ferry ha sorpreso alla New York alla Fashion Week 2022.

Scherzando un po’ di tempo fa, Fedez affermò che tutto quello che tocca Chiara Ferragni diventa oro. In effetti sarebbe difficile affermare il contrario, perché basta che l’imprenditrice digitale lanci una nuova collezione di qualsiasi genere, indossi un nuovo capo di un brand poco noto o sdogani le pantofole con i calzini come street outfit per firmarne subito un trend.

E la storia si è appena ripetuta proprio alla New York Fashion Week 2022, dove non solo ci ha regalato look meravigliosi ma anche idee fashion pronte a diventare trend, anche con un pizzico di ironia.

Chiara Ferragni, look 2022: il bacino scoperto è tendenza anche al freddo

Quante di voi al post di Chiara Ferragni con il look Miu Miu indossato alla New York Fashion Week 2022, e che freddo o no già desideriamo fare nostro ardentemente, ha iniziato a nutrire qualche dubbio sulla combo clima freddo e pancia scoperta? In effetti è la stessa Chiara a farne ironia sottolineando i -10°C di New York, e per i quali forse neppure il solo piumino di Dsquared 2 potrebbe non bastare.

Forza e coraggio però la Ferry si è mostrata impavida, sfoggiando un look che sembra avere tutti i presupposti per diventare un trend: non rinunciare al bacino scoperto neppure d’inverno, abbinando un caldo piumino, meglio se imbottito e voluminoso, portandosi dietro una confezione di Imodium.

Un post ironico il suo, ma che in realtà suggerisce silenziosamente una soluzione d’emergenza a prova di freddo: qualcuno infatti scommette già che le fashion addicted ben presto includeranno nella propria bag il medicinale per i disturbi intestinali, tramutato così in un accessorio must have.

Winter look a bacino scoperto: i capi chiave per realizzarlo

Tendenza rubata agli anni ’90 e 2000, già nella primavera dello scorso anno la pancia scoperta in primavera aveva già fatto il suo ingresso e ritorno. Merito delle maglie crop o di top formato reggiseno da abbinare a blazer over, resta immutata la libertà di decidere quanta scoprire il bacino e di abbinare a questo trend i capispalla giusti.

Via liberi quindi a piumini, ispirandoci al look della Ferry, ma anche a cardigan crop da abbinare a cardigan lunghi con tanto di bottoncini così da poterci anche coprire, e perché no anche ad una shacket morbida e calda di lana. Super promosso anche il blazer in chiave invernale, passepartout per serate eleganti. Insomma gli escamotage per lasciare la pancia scoperta d’inverno non mancano, anche portandosi dietro qualche medicinale ad hoc.

