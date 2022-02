In vista delle fashion week 2022, Pantone ha iniziato a svelare le nuance tendenza della prossima stagione invernale.

Dietro la scelta dei colori dell’anno eletti da Pantone c’è sempre una grande attenzione legata non solo ad un gusto estetico e magari anche ad una tendenza che parte dalle nostre preferenze, ma anche agli eventi attuali che influenzano il nostro lifestyle e di conseguenza anche le nostre scelte di look. La pandemia ha dato una grande lezione alla moda in questo senso. In vista delle fashion week 2022, l’autorevole azienda statunitense ha anticipato i colori tendenza dominanti della stagione invernale 2022-2023 che vedremo in passerella.

Fashion Week 2022: le nuance di tendenza per la prossima stagione secondo Pantone

Quante volte la scelta del colore del nostro look è influenzato dal nostro umore, quante volte è legato ad un momento o ad un contesto. Pantone lo sa bene e così in occasione delle nuance di tendenza dell’inverno 2022-2023 che vedremo alle prossime fashion week, ha svelato quali saranno i colori che domineranno il nostro guardaroba.

La palette della prossima stagione invernale non conoscerà mezze misure: si va dal rosso fuoco al giallo brillante, dall’arancio al rosa violetto, da nuance vivaci, accese ed energiche ad altre riposanti e rilassanti, al servizio di uno stile di vita che ormai non conosce un ritmo preciso e definito, ma è una continua altalena secondo gli eventi che ci hanno interessato negli ultimi due anni.

La palette colori dell’autunno/inverno 2022-2023 racconterà di stili di vita ibridi

La palette colori della prossima stagione invernale parlerà dei nostri stati d’animo, sospesi tra nuovi inizi e bisogno di tranquillità, infatti Pantone ha così motivato questa scelta: “permette ai consumatori di muoversi in modo fluido tra una gamma di tonalità contrastanti, consentendo loro di esprimere spontaneamente chi sono e come si sentono in un dato giorno”, ha spiegato Leatrice Eiseman, direttore del Pantone Color Institute.

Si tratta quindi di colori primari scelti nella loro tonalità sgargiante, nuance esuberanti che si sposano perfettamente con i primi look che abbiamo visto sfilare in occasione della New York Fashion Week 2022, dove abbiamo visto questi colori abbinarsi e convivere serenamente tra loro.

Una celebrazione del multicolor degli ultimi anni, in un dress code più energico e vitale. Rosa, giallo fluo, verde si mescolano in un’esplosione di colori pronta ad infondere all’occorrenza allegria oppure una fuga tenuemente colorata dal mondo, espressa in particolare dal colore Polar Night, tonalità di blu ispirata al cosmo, il Foresta Loden, verde erboso, grigio pietra e Biondo Autunnale, un giallo virato verso l’arancio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG