Per quest’inverno 2022 le scarpe décolleté cambiano look: forma, colore e tacco si rinnovano in chiave contemporanea.

Sono da sempre le più femminili, glamour e chic: le scarpe décolleté sono quel modello a cui neppure la più incallita amante delle sneakers riesce a rinunciare, assicurandosi di averne almeno un paio nella propria scarpiera. Perché quasi certamente in occasioni di eventi, cerimonie e feste chic saranno senza dubbio loro a salvarci la vita: basta indossarle per donare anche al look più pratico e sportivo un’allure chic.

Quest’anno però secondo le tendenze del fashion, spazio anche a modelli che privilegino originalità ed estrosità: ed ecco che tacchi e e dettagli di questo iconico modello danno vita ad una scarpa dai connotati inaspettati.

Scarpe décolleté 2022: i modelli trendy secondo Ferragamo, Gucci, Tod’s

Tutto è iniziato la scorsa estate, quando nelle collezioni i tacchi bassi e robusti, dalla forma triangolare o anche rettangolare, hanno iniziato a svecchiare la forma più classica delle scarpe décolléte, che hanno sempre viaggiato tra tacchi medi e robusti, tacchi a spillo o semplicemente quelli rettangolari e classici dalle svariate altezze.

– Per quest’inverno 2022 si è decisi invece di spingersi oltre e revisionare l’evoluzione delle décolleté, andando a ripescare i modelli anni ’50, con una scollatura più coprente e triangolare, con un tacco basso e corto, tendente a restringersi verso la punta. Così da questo input vintage, Tod’s prende ispirazione per la sua décolléte, vintage ma con un gusto tutto contemporaneo come rivela la fantasia bicolor.

– La décolléte rubata agli anni ’50 nella forma e nella scollatura conquista anche Ferragamo, che punta però su un tacco dalla forma futuristica, sorprendendo anche nella scelta di una texture luminosa e specchiata dall’effetto spaziale. Un ponte tra passato e futuro che lascia di stucco qualsiasi fashion addicted che desidera distinguersi dal coro.

A proposito di texture invece, a riscrivere la pelle delle décolleté è senza dubbio Gucci, che dei tessuti finemente decorati e raffinati ne fa un tocco di maestria, dando a questa scarpa iconica e femminile un’immagine nuova, decisamente più pret a porter, un sofisticato che si esprime con vivacità. Modelli che privilegiano la comodità, puntando su rivestimenti di cui il tema con il logo e gli immancabili morsetti sono protagonisti.

Décolleté da acquistare subito, contemporanee e low cost: Zara, Bershka, Primadonna

Il fluo torna prepotentemente e ruba la scena delle texture: in questi mesi invernali le scarpe décolléte secondo Zara devono essere un colpo d’occhio, un dettaglio sorprendente sul nostro look nelle nuance verde, viola e arancio dal tacco a stiletto dalla forma quadrata. Il prezzo è di circa 30 euro. E per chi cerca qualcosa di più classico, una décolléte nera in vernice, a punta e con tacco sottile è sempre un investimento che sa di per sempre.

– Conquistano al primo sguardo le décolleté di Bershka con scollatura a V e dal tacco piatto e sottile: un 10 cm color arancio che si inizia ad indossare in questi mesi e si sfoggia fino alla primavera, per poi riproporsi in autunno. Un evergreen trendy al prezzo di 20 euro.

– E se avete nostalgia del sandalo alla schiava, l’alternativa invernale è tutta nei décolleté Primadonna, che rivisitano il tacco a spillo con lacci che possiamo avvolgere fin su le ginocchia o intorno alla caviglia. Il prezzo varia dai 30 ai 35 euro a seconda dei dettagli e della texture del modello.

