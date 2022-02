Alla New York Fashion Week 2022 Chiara Ferragni sfoggia una serie di look inspo perfetti in questa stagione e oltre.

Dopo aver optato per una serie di look sofisticati, eccentrici e dal gusto sperimentale firmati Schiaparelli alla Fashion Week parigina, Chiara Ferragni mette da parte l’appeal sofisticato e si lancia nel mix and match con cui l’american fashion style ha saputo conquistarci da sempre.

L’imprenditrice digitale non poteva certo mancare alla New York Fashion Week 2022, sfoggiando una carrellata di look da cui lasciarsi inspirare: must have chiave del guardaroba da mescolare secondo il proprio stile e gusto a seconda della stagione e sopratutto delle temperature. Scopriamo i più belli!

Chiara Ferragni alla New York Fashion Week 2022: il look underbob Miu Miu

La capacità della Ferry di polarizzare l’attenzione su di lei, anche con una certa dose di autoironia – ed è anche per questo che l’adoriamo ed è inspo non solo nei look ma anche nel savoir faire – si è rivelata più che mai durante la fashion week americana, grazie a dei look davvero sorprendenti.

Last but not least è proprio l’ultimo postato sui social e firmato Miu Miu della collezione primavera/estate 2022: shorts a vita bassa – trend ormai alle porte della primavera -, camicia e maglioncino under bob, che possibile diventi la tendenza ancora più gradita del crop. Un abbinamento in coppia con collant grigi e piumino Dsquared2 data la stagione – ci scherza anche lei infatti sul bacino scoperto e i -10° C della Grande Mela, ma che possiamo reinterpretare anche in primavera.

La Ferry ripropone su questo total look uno dei suoi trend preferiti, ma stavolta con le calze non abbina le pantofole ma un paio di sandali gioiello.

Vichy dress, look comfy e griffati: gli altri look newyorkesi dell’influencer

Chiara Ferragni non poteva non essere tra le invitate di una delle sfilate più attese e meravigliose della New York Fashion Week, quella di Carolina Herrera. Per un evento così fashion addicted, Chiara ha scelto un mini dress in stampa vichy bianco e nero, lupetto nero, stivali plateau neri altissimi e calze rosse: un look bon ton ma dai forti contrasti nelle nuance secondo il trend imperante di questa ultima fashion week americana.

– Griffato, sexy e glamour il look firmato Marc Jacobs, il cui logo ricopre un micro top reggiseno ed un paio di guanti lunghi, a cui Chiara ha abbinato semplicemente un paio di leggings neri. Il tocco glam è nella scelta di indossare una cintura nera in pelle e un paio di stivali in tacco a spillo in vernice. Uno style da pretty woman in chiave glamour.

– Infine una valigia che si rispetti non può certo dimenticare quei look comfy perfetti per viaggiare: pantalone in stile tuta, morbido cappotto peluche nero, maglia crop bianca e boots bassi, un omaggio a quello stile americano disimpegnato e scanzonato a cui non rinunciare mai.

