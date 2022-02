Un tempo pratica chiusura, oggi molto di più: la cerniera lampo è tendenza moda, e si trasforma in un dettaglio street style su abiti, felpe e scarpe.

Le amanti della ben nota felpa con chiusura a zip, must have del guardaroba di casa quanto di quello outdoor, saranno ben felici di sapere che la tendenza moda 2022 di quest’anno fa della zip molto più di una chiusura funzionale. Si trasforma infatti in un dettaglio fashion grazie anche allo spopolare dello street style, che trasforma il pratico anche in decorativo: il risultato è uno stile sempre originale, inaspettato, che viaggia tra il casual e il ricercato.

Tendenza moda 2022: la zip sfila in passerella per Dolce e Gabbana

La cerniera lampo deve i suoi natali all’ingegnere americano Whitcomb Judson che depositò nel 1893 il brevetto di “una chiusura di sicurezza separabile”. Nel mondo del fashion questa invenzione funzionale ha cambiato decisamente i connotati sia degli abiti, le felpe prime su tutte, ma anche delle borse, che ancora oggi restano le più comode e sicure sia per chi viaggia sia per chi si muove in città.

Dal funzionale al gusto estetico-decorativo però il passo è stato breve: si è sviluppato senz’altro nel corso del tempo, come testimonia la scelta di molti brand di realizzare anche cerniere lampo colorate che richiamassero a contrasto o in pendant elementi del proprio look. A renderla anche preziosa, riscoprendo il suo gusto per il kitsch è Dolce e Gabbana, che non solo riporta la cerniera in passerella, ma la propone in versione gold in contrasto con il nero.

Sulla passerella dei due stilisti però la cerniera diventa anche glam su capi in pelle come il trench, oppure posh street su un blazer: un dettaglio sartoriale che riscrive nuovamente la sua presenza su capi e accessori, trasformandosi in un elemento decorativo, andando ben oltre l’originario aspetto pratico.

I must have con cerniera lampo: mini dress, cardigan e accessori

E se volessimo farci affascinare e catturare da questa tendenza, quali sono i must have che non possono mancare nel nostro guardaroba invernale? Partiamo dai mini dress: negli ultimi anni la cerniera lampo si è trasformata in un elemento decorativo, anche molto sexy, che ritroviamo su diversi modelli di abiti e scamiciate. Un’idea può essere quella di abbinare questi modelli a bustier o canotte in paillettes, lasciando anche un po’ aperta la cerniera così da mettere in risalto uno di questi due capi.

Dal momento che la zip fa tendenza, sono tanti i vestiti lunghi e corti che trovate impreziositi da cerniere lampo anche lateralmente o in alcuni punti dell’abito, tanto da trasformarsi in una sorta di cuciture in bella vista che si sostituiscono alla manifattura più classica, che ritroviamo invece sui cardigan. I cardigan con le cerniere lampo, sia che interessino l’intero capo o solo metà, sono perfette da indossare quando vogliamo focalizzare l’attenzione su una camicia o una maglia particolare.

Il perfetto incontro tra pratico e decorativo nella scelta di caratterizzare la cerniera lampo si ha però soprattutto negli accessori: nelle borse la zip ormai non è solo una chiusura, ma spesso gioca a rivelare apparenti tasche, un po’ come accade anche nel mondo della calzature, dove ad ereditare questo dettaglio sartoriale in versione decorativa sono soprattutto gli stivali.

