L’appuntamento con la Milano Fashion Week è uno dei più attesi dell’anno, ma come è possibile partecipare?

Fashion influencer, fashion blogger, cantanti, popstar, top model, quanti sono i Vip che vediamo partecipare agli appuntamenti annuali della Milano Fashion Week, a cui vanno aggiunti gli addetti ai lavori come giornalisti e fotografi che hanno naturalmente un accesso privilegiato ai fashion show. Se siete tra le fashion addicted o semplicemente tra i curiosi che vorrebbero assistere anche ad una sola sfilata di uno degli eventi più cool al mondo, ci sono alcuni dettagli che è fondamentale sapere.

Milano Fashion Week: i biglietti all’asta, dove trovarli e come acquistarli

La Milano Fashion Week non è esattamente come un Expo o una qualsiasi fiera, perché non è aperta a tutti. Se avete provato a digitare su google la parola biglietti oppure avete cercato di scoprire come partecipare ad una delle sfilate in calendario, avrete notato che nulla vi avrà condotto all’acquisto o alla soluzione. Il motivo è molto semplice: si tratta di un evento esclusivo, non aperto a tutti e che prevede un invito personale.

Milano Fashion Week: i biglietti all’asta

Ci sono tuttavia degli escamotage che potrebbero aiutarvi a realizzare il vostro sogno, ma dovrete essere particolarmente bravi a monitorare alcuni siti durante lo svolgimento dell’evento. Su CharityStars alcuni biglietti vengono messi all’asta proprio durante la settimana della moda: si tratta di inviti Vip dal prezzo variabile e sicuramente non low cost, il cui costo d’acquisto è devoluto in beneficenza.

In alternativa, per partecipare alle sfilate, qualora la location non fosse piena – ma con le normative covid accedere ad una sfilata è generalmente diventato più difficile anche per gli addetti al settore -, c’è la possibilità che ad un numero ristretto di persone sia data la possibilità di partecipare. Importante quindi è seguire attentamente le date delle sfilate e le location, che spesso vengono comunicate in corso d’opera.

Non solo sfilate: gli eventi della settimana della moda milanese aperti a tutti

In poche parole quindi solo i giornalisti di moda e i fotografi con richiesta tempestiva di accredito sul sito della Camera della Moda prima dell’inizio della fashion week possono accedere a tutte le sfilate, e chiunque riceva un invito personale, spesso inviato proprio dagli stilisti e dalle maison.

Tuttavia la Milano Fashion Week non è solo sfilate: nel corso dei cinque giorni infatti vengono realizzati meeting, concerti, esposizioni, talk e presentazioni ai quali è possibile parte, spesso anche in forma gratuita. Anche in questo caso il punto di riferimento principale restano il sito ma anche i social della Camera della Moda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG