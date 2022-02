Un’edizione che si preannuncia come un quasi ritorno alla normalità anche nel fashion system, la Milano Fashion Week 2022 dedicata alle collezioni invernali donna, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e di ICE- Agenzia.

L’esperienza phygital degli scorsi anni ha dato ad ogni modo dato i suoi frutti: non mancheranno sfilate digitali e gran parte di quelle dal vivo saranno trasmesse un streaming, così che anche chi non potrà essere presente possa visionare le sfilate più attese, rendendo così la moda alla portata di tutti.

Sono previsti 170 appuntamenti, tra 67 fashion show fisici, 69 presentazioni divise tra 59 fisiche e 10 digitali, 8 presentazioni su appuntamento e 9 eventi. Pur se assente la Cina ed è ridotto il numero totali di appuntamenti che nelle scorse edizioni arrivavano a poco più di 200, il calendario è ricco e variegato in 5 giorni, con data di apertura e chiusura.

Questa edizione che ristabilisce gli equilibri di un tempo, si preannuncia molto speciale perché vedrà sfilare grandi nomi, le maison più social e ricercate del momento, con il grande ritorno di Gucci e Bottega Veneta. Di seguito ecco le maison che sfileranno e le rispettive date:

– Fendi, Alberta Ferretti, Dolce e Gabbana, Calcaterra, Diesel 23 Febbraio

– Max Mara, Moschino, Prada, Etro, Plein Sport 24 Febbraio

– Tod’s, Versace, Gucci, 25 Febbraio

– Dolce e Gabbana, Bottega Veneta, Trussardi 26 Febbraio

– Giorgio Armani, 27 Febbraio

Le location saranno aggiornate di volta in volta sul sito ufficiale della Camera della moda.

C’è grande attesa per la sfilata di Bottega Veneta, firmata dal nuovo direttore creativo Matthieu Blazy, quella di Calcaterra che torna a sfilare in formula live, mentre un ritorno inaspettato è quello di Gucci che sfila generalmente fuori calendario. Grande assente invece è Salvatore Ferragamo, privo attualmente di direttore creativo.

Le sfilate digitali e dal vivo saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma online della Camera della Moda: la Milano Fashion Week è attualmente uno degli eventi fashion più seguiti al mondo, tanto che l’ultima stagione ha raggiunto quota 56 milioni di utenti. Ecco perché ad arricchire l’esperienza saranno anche contenuti come showroom virtuali di multi-brand e monomarca, con un foto e focus sulle collezioni.

Proseguirà anche l’interazione attraverso i social, grazie alla partnership con Tik Tok, Instagram, Facebook, Twitter e Weibo, oltre che sul canale You Tube Fashion Channel. Contemporaneamente Urban Vision racconterà e diffonderà le sfilate con l’installazione di un maxi schermo a Milano in Corso Vittorio Emanuele.

