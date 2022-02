Sulla passerella della New York Fashion Week 2022 sfilano i key look del prossimo inverno, da appuntare e magari già provare.

La New York Fashion Week 2022 si tiene in un momento stagionale chiave: andiamo in scena con le tendenze del momento, ma possiamo divertirci anche a sperimentare, indossare e testare in termini di nuance e di must have, anche i look che saranno fondamentali per il prossimo inverno, in questo caso quello delle collezioni 2022-2023.

Tra le tendenze da scrivere in agenda assolutamente ci sono gli abiti halterneck, collant sofisticati, contrasti e accostamenti di colore da colpo d’occhio, oltre ad una tempesta di paillettes dalle svariate dimensioni. Long dress e gonne assolute protagoniste.

New York Fashion Week 2022, i look più belli: il long dress secondo Altuzarra e le gonne lunghe di Proenza Shouler

Quando abbiamo visto le prime foto di Gigi Hadid e il suo abito dorato, ricoperto di paillettes che ricordando tante piccole squame facendone una seducente sirena, abbiamo già capito che grazie alla collezione di Altuzarra ha sfilato uno degli abiti più belli della fashion week newyorkese: un incanto dorato che ci porta già a sognare il Capodanno.

Sempre per la serie long dress da sogno e dove trovarli, risponde all’appello la collezione di una delle maison più amate e attese della fashion week in edizione americana, Proenza Shouler. Il very pery domina un long dress drappeggiato, dettaglio che si conferma come tendenza consolidata del prossimo inverno, a riscopre nuova vita anche la gonna lunga, regina della passerella: dinamica e candida, ricordando giovani e attuali eroine austeniane.

Tendenze moda autunno/inverno 2022: trasparenze, maniche e spalle voluminose, i dettagli di stile

Viola, giallo, arancio, rosso ma anche lilla, rosa e verde in sfumature pastello: questi i colori di punta che rendono ancora più importanti i volumi della collezione di Jovana Louis, con i suoi blazer dalle spalline a punta trasformati in mini dress, e quelli di Aknavas che riscopre le molteplici forme della camicia o dell’abiti chemisier. Impossibile non ripensare alle scorse collezioni di Valentino e all’impatto che ancora oggi risulta evidente.

– Restano e anzi si affermano ancora di più le trasparenze, che da dettagli si trasformano anche in veri e propri abiti dall’effetto vedo non vedo, su abiti da indossare con un intimo che non si nasconde e trova anzi ulteriore spazio per svelarsi ancora di più. Protagonisti sono ancora i bustier ma più leziosi e vivaci, pronti a diventare più romantici e meno glam rispetto a quelli di tendenza adesso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG