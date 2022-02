I più irresistibili della stagione, massima espressione del comfy look pret a porter: sono i pantaloni in maglia da indossare in versione urban.

Dal divano di casa alla strada è un attimo: è questa la storia dei pantaloni a maglia, figli del lockdown e prima ancora della comodità e della praticità della tuta, che hanno conquistato così tanto il cuore di tutte noi da aver deciso di non separarcene mai più. E la moda, sempre attenta al nostro gusto e alle nostre esigenze, li ha ufficialmente sdoganati tanto da portarli anche in passerella: ecco perché i pantaloni a maglia si aggiungono ai modelli pret a porter che possiamo indossare in inverno ad ogni occasione, ben oltre le mura di casa.

Pantaloni in maglia, i modelli 2022: eleganti, a zampa, comfy glamour

C’è inoltre un motivo ben preciso se questi pantaloni sono riusciti quest’anno ad essere più trendy dei pantaloni della tuta, comodissimi ma senz’altro dal taglio più sportivo anche nella loro texture acetata: i pantaloni a maglia che scendono morbidi e avvolgenti sul corpo hanno mostrato un’innata eleganza mixata ad una comodità piacevolissima al tatto.

– A costine oppure lisci, i modelli dell’inverno 2022 riscrivono le linee dei pantaloni in maglia in versione extra long, dai colori delicati come grigio, rosa, beige, quasi a voler conservare nelle nuance quella sensazione di comfort che ci trasmette una giornata trascorsa a leggere un buon libro o a vedere una serie sul divano di casa. Una sensazione che nella giungla di città ci aiuta meglio a sopravvivere a giornate piene fuori casa.

– Addicted a questi pantaloni è Uniqlo, che ne ha fatto un pezzo forte della sua collezione, prediligendo il jersey ed un taglio dritto che li rende pratici e con la giusta formalità, così da poterli adattare anche per un office look. Modelli a costine o anche intrecciati, lunghissimi in versione pantapalazzo li troviamo anche nella nuova collezione di Shein, che propone una palette di colori pastello. A vita alta, gamba larga e in lana sono i modelli della collezione H&M.

Look comfy e sporty chic, eleganti e pratici: come abbinare

Li troviamo in lana, cashmere, jersey pettinato, tessuti morbidissimi che vestono delicatamente la nostra pelle, e delicato e confortevole è anche l’effetto che possiamo ottenere dai look da realizzare. Possiamo abbinare i nostri pantaloni a maglia ad una camicia e ad un cardigan gilet, per chi ama il mood sporty chic da completare con un paio di sneakers chunky e dai colori delicati, i modelli Fila dalle nuance rosate sono il tocco perfetto.

Un inno all’eleganza è un look che privilegia la sensualità di tessuti così caldi mescolandoli tra loro: un cardigan in lana o un dolcevita in cashmere fanno perfettamente rima con questi pantaloni a maglia, a cui aggiungere come tocco glamour un paio di stivaletti con tacco o perché no, anche dei texani in camoscio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG