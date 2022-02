Abiti da sera lunghi e da sogno, da indossare alla prima occasione speciale o in vista delle prossime cerimonie della stagione.

Principeschi, sensuali, romantici, leggiadri, glamour, eleganti, gli aggettivi che potremmo aggiungere e trovare per descrivere la sensazione di quando indossiamo gli abiti da sera lunghi destinati ad eventi come cerimonie, feste speciali e celebrazioni, potrebbero essere infiniti, ognuno condito dalla propria sensibilità.

Sono quegli abiti che ci fanno sognare ma anche acquistiamo sempre con un certo timore, sicure di indossarli una volta sola, ma ora che l’arte del riciclo intelligente è trendy – si consulti Kate Middleton a riguardo -, regalarsi un bellissimo vestito lungo per le cerimonie che verranno è un investimento su cui riflettere molto attentamente.

Abiti da sera lunghi, i modelli 2022 di Atelier Emé: nuance d’incanto e onde raffinate

Un mare travolgente di colori brillanti avvolgente i meravigliosi abiti della collezione Atelier Emé, che anticipa le nuance della primavera-estate, dove il raso è assoluto protagonista e i dettagli sono i il fiore all’occhiello del marchio specializzato nella realizzazione di abiti da sposa e da cerimonia.

Spacchi mozzafiato, linee raffinate e sensualmente drappeggiate, modelli minimal impreziositi da dettagli come fiocchi avvolgono dolcemente i fianchi, Atelier Emé punta su abiti che fanno del tessuto il protagonista indiscusso: un tocco minimal ma estremamente ricercato, nei colori del blu notte, del turchese, del verde, della pesca e del rosso caramellato.

Ma per chi cerca qualcosa di più sbarazzino, elegante ma con minore classicità, nella collezione di Atelier Emé, il bustier, come vuole la tendenza, diventa abito insieme ad una gonna in tulle, in una delicatissima nuance beige. Un raffinato e sensuale bustier, anche in lurex nero per sentirsi principesse controcorrente.

I prezzi degli abiti da sera Atelier Emé partono dai 200 euro, con possibilità di trovare ancora alcuni modelli in saldo, fino ai modelli novità dal costo di 330 euro.

Abiti lunghi da party ed eventi: i modelli Liu Jo e Pinko, anche scontati

Frizzanti, vivaci, forse meno principeschi e più glamour sono gli abiti da sera proposti da Liu Jo, che predilige il dress code glitterato: la scollatura è il focus di modelli ricoperti di paillettes dal taglio morbido, anche in raso e lurex, che privilegiano un taglio vestaglia o slip dress. Queste proposte potete trovarle anche in saldo ad un prezzo che viaggia tra i 90 e i 200 euro, un investimento davvero da sogno.

Il dress code Pinko è molto vicino a quello di Liu Jo: tra i modelli scontati, che vanno dai 130 ai 600 euro, il focus è tutto sull’effetto metallizzato ma anche lamé privilegiando colori terreni come il grigio e il marrone, affiancato però anche a modelli essenziali in raso verde o rosso.

La nuova collezione di abiti lunghi invece predilige nuance come arancio, rosa e nero, riscoprendo le stampe fiorate o il taffetà, che riscopre abiti monospalla dai volumi pronunciati, a partire dalle maniche a palloncino.

