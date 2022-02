Lasciamoci incantare da una stampa dalle mille e una notte: le fantasie orientali popolano le tendenze moda dell’inverno 2022, e dalle passerelle, campo fertile da cui copiare e lasciarsi ispirare su come, quando e perché indossarle, arrivano nel nostro guardaroba. Aggiungendo così un tocco di colore, sensualità e originalità al nostro look winter edition: l’effetto è un ricercato look boho chic, che già fa pensare all’estate ma reinterpretato in chiave warm.

Tendenze moda inverno 2022, le stampe orientali in passerella: i look contemporanei a cui ispirarsi da Etro a Isabel Marant

La più amata e trendy della stampe orientali è senza dubbio la paisley: un pregiato tessuto a motivo cashmere che dall’antica Persia arriva a noi con il suo inconfondibile disegno a goccia in giochi di forme e colori, che ricorda una foglia stilizzata. Si tratta quindi di un tessuto, tra i più antichi, di ispirazione naturalistica dal gusto fortemente decorativo che ne fa senza dubbio uno dei più eleganti di sempre e che ancora oggi popola le tendenze moda.

Ad interpretare in maniera originale e personale da sempre questa stampa ricercata è Etro, che in passerella la propone in maniera contemporanea, dando vita a look boho, folk, e persino sportivi se pensiamo che nell’ultima collezione Forever Pirates, le gocce paisley si sono trasformate anche in dettagli ricercati su un paio di sneakers. Una manifattura audace che ci invita a guardare al paisley come un tessuto dal sapore ordinario, meno ancorato a quell’immagine sofisticata che da sempre viene associata.

Eleganza e casual: il paisley è anche questo come ci mostra Isabel Marant che la sceglie per impreziosire jumpsuit e tute da neve: una scelta sorprendente che mostra quanto una stampa così classica possa prestarsi a dress code sempre nuovi nonostante le sue antiche origini. Ecco allora che portarla nel nostro ordinary look, scegliendo i pezzi giusti, può dare una sferzata di originalità e sensualità al nostro look.

I must have in paisley da acquistare: cardigan, dress, blazer e accessori

Se ci stiamo accostando per la prima volta a questo tessuto, possiamo iniziare con la scelta dei giusti must have per integrarlo gradualmente nel nostro stile quotidiano, partendo ad esempio da un cardigan, un blazer oppure un maglione da indossare con un paio di jeans. Mango ad esempio ha fatto del paisley un tessuto cardine della sua collezione, sia invernale che estiva, ed infatti sia sul sito del brand che su Zalando possiamo trovarne una ricca proposta di capi e di colori.

Anche le camicia paisley sono considerate un must have delle collezioni invernali: sulle passerelle le troviamo infatti abbinate a minigonne oppure ad un classico blazer nero, che creando un elegante contrasto non renderà inosservato il vostro look. Per chi cerca invece un abito da sera diverso dal solito e dall’allure boho, lasciatevi conquistare da un abito lungo, kimono o uno chemisier paisley. E se volete aggiungere questo tocco orientale in versione pret a porter, una borsa shopper da portare sempre con voi sarà l’ideale.

