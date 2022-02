Colore passionale e vivace, il rosso è il re delle nuance perfette per San Valentino e l’abito rosso è da sempre il più sensuale di tutti.

Il nero, il bianco, sono senz’altro i colori basic ed eleganti a cui ci si affida per ogni occasione con la certezza assoluta di non sbagliare mai, ma nella sera più romantica di tutte non possiamo quanto meno da un occhio alle eleganti proposte in rosso che i brand hanno da offrirci. Che si tratti di un pranzo o di una cena, a San Valentino c’è voglia di evasione, leggerezza ma anche seduzione, ed il rosso è il colore perfetto che sa interpretare tutte le anime di questa festa.

San Valentino, le tendenze moda 2022: il red dress resta l’abito più iconico

Alle porte della festa degli innamorati sono diversi i colori che si sono palesati all’orizzonte come i più trendy da indossare: sia il mondo del beauty che le maison hanno colorato le loro gallerie di Instagram al motto di Dimmi che ti sto parlando di San Valentino senza dirmi che sto parlando di San Valentino. Avrete notato infatti la predominanza di alcuni colori a tema su tutti: rosa, bordò, pesca e naturalmente il colore feticcio da cui hanno avuto origine tutte le altre sfumature complementari, il rosso.

Se l’invito della moda è dunque quello di celebrare la vita, la gioia di riprendersela – ormai sappiamo bene perché – in tutte le sue nuance e capitoli, l’abito rosso a San Valentino, iconico da sempre quest’anno lo è più che mai. Un colore perfetto per raccontare l’amore non solo verso chi amiamo, ma anche verso noi stesse e tutto ciò che ci circonda, da vivere con passione e dedizione. E allora rosso sia: acceso, sensuale, luminoso o scintillante, un po’ come quello indossato dalla bellissima Anna Valle all’ultimo Festival di Sanremo, oppure perché no, glitterato come quello indossato da Ana Mena.

Zara, Bershka, Mango: abiti rossi low da acquistare last minute

Non solo per San Valentino, un abito rosso nel proprio guardaroba da sera è sempre un pezzo unico e appunto iconico: ecco perché vale la pena scegliere il modello dei nostri sogni da sfoggiare in più di un’occasione. Pret a porter se l’occasione non è troppo ricercata, elegante e sensuale per una serata romantica a lume di candela, chic per una serata al ristorante, ecco i modelli proposti dai marchi più trendy ad un prezzo minimal.

Zara dedica a San Valentino un’apposita collezione: The Love Collection, versatilissima anche per il resto dell’inverno, che mescola al rosso anche il rosa, in giochi di colore che coinvolgono anche una collezione di bijoux scintillanti e voluminosi. Tra i pezzi anche un abito glamour rosso, luminoso e drappeggiato con scollo cappuccio. Un mini dress da 60 euro.

Effetto bon ton invece con il modello a tubino di Mango, un mini dress rosso a mezza manica, aderente, perfetto da indossare con un paio di Mary Jane e un cardigan nero per un effetto ultra glam. Il prezzo è veramente piccolissimo: 30 euro.

Un po’ slipdress, un po’ tubino il modello proposto da Bershka dal rosso acceso e super low cost a 15,99 euro, perfetto da indossare con un paio di cuissardes neri o rossi.

