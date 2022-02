Pratici, trendy, perfetti per sentirsi un po’ country in città: c’è più di un motivo per indossare gli stivali texani.

Non appena si pensa agli stivali texani e a chi ha contribuito a renderli un modello super trendy, la prima maison a cui si pensa è immediatamente Roberto Cavalli, che ha saputo trasformare i dettagli dello stile country e le suggestioni dei look western in un dress code chic e ricercato. E se invece vogliamo pensare ad una star che per anni ha fatto di questo stile il suo fashion mood preferito, la prima immagine è quella di Miley Cyrus, che ancora oggi nonostante abbia ormai ufficialmente sposato un look glam e pop, non rinuncia mai agli stivali a punta più famosi al mondo.

Stivali texani 2022: i modelli trendy nelle collezioni di Zara, Stradivarius, Primadonna, Pull and Bear

Stivali cowboy o texani, nella nomenclatura di questi stivali c’è tutto il mondo che ne nasconde l’origine: il loro nome infatti si ispira alle calzature delle donne texane che iniziarono ad indossarli nel 1923, al punto da averli resi identificativi di un genere, anche se sarà solo dagli anni ’50 che questi stivali usciranno dal Texas per diventare ufficialmente un trend essenziale degli anni ’70.

– Chiunque infatti voglia vestirsi secondo un mood country, western o boho, sa già che non può prescindere dagli stivali a punta, generalmente dalla texture in pelle e con decorazioni in rifinitura. Dai modelli classici in tinta unita a quelli a contrasto passando per quelli con applicazioni, i texani sono un must have delle collezioni invernali ma anche estive. Primadonna ad esempio li reinterpreta in una chiave decisamente rock, impreziosendoli di piccole borchie.

– Ma anche i colossi del fashion retail non sono riusciti a resistere al loro fascino, tra chi li propone nella loro veste più classica come Zara, a punta e ad altezza ginocchia, neri, dal piccolo tacco confortevole e dal gambale dritto o arrotondato, oppure verdi con decorazioni a contrasto come Stradivarius, uno di quei modelli che vivacizzano con una sferzata di colore un qualsiasi look.

Come abbinare le scarpe modello texano: i look da realizzare

Gli stivali texani sono molti amati anche perché riescono perfettamente a coniugare un’esigenza pratica e comfy – si indossano infatti al volo e senza troppi problemi -, ma allo stesso tempo hanno quell’attenzione al dettaglio, il tacchetto, la punta, le decorazioni, il gambale dalla forma particolareggiata, che lo rendono un modello accattivante. D’estate ma anche d’inverno possiamo abbinarli ad una gonna lunga oppure sotto un vestito, per un look chic e romantico.

Ma non solo: i texani pur essendo particolarmente adatti per il tempo libero, possono essere abbinato anche ad un look più formale, basta scegliere il modello adatto: in camoscio ad esempio, sono perfetti per essere abbinati ad un jeans o a un pantalone a tinta unita, insieme ad blazer e ad un dolcevita. Un look casual, elegante ma originale che non passa inosservato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG