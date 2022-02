Indecisa su come vestirti a San Valentino? L’occasione ti suggerisce già qualche dritta, poi personalità e divertimento fanno il resto.

Cosa mi metto? Tuona sempre puntuale e precisa questa domanda non solo quando magari si presenta una mattina dove anche il look deve trasformarsi in un carburante motivazionale – soprattutto di lunedì -, ma anche in prossimità di eventi speciali, e San Valentino non si affranca da questa lista. Momento gioioso, divertente, entusiasta, per condividere insieme una cena o una serata romantica, c’è bisogno di un look che onori l’occasione ma che soprattutto sia espressione della nostra personalità e unicità. Perché è proprio per questo che la persone che amiamo chi ha scelto.

San Valentino in glam rock: non solo rosso, ma anche il nero per essere sexy

La prima idea look la rubiamo subito a Chiara Ferragni che capovolge la tradizione che vira sempre su un look San Valentino edition prevalente in rosso: per l’imprenditrice digitale San Valentino è quell’occasione in cui concederci al massimo la possibilità di essere sexy e glamour, osando con un body in pizzo – quello della Ferry è Intimissimi – da abbinare ad un paio di pantaloni in simil pelle e un rigoroso décolléte nero a spillo o un paio di anfibi per un effetto rock. Il Blazer beige è il tocco glam aggiunto.

– Tornando invece al nostro rosso, un secondo look inspo dall’effetto glam rock è proprio quello di abbinare il nero. Se la location che farà da cornice al vostro appuntamento è un posto chic come un ristorante o una terrazza, potreste puntare su un tubino rosso da impreziosire in vita con una cintura dorata e da smorzare con un giubbino di pelle. Se invece l’atmosfera è più easy, un maglione rosso, jeans e un paio di anfibi neri.

Look romantico, comfy e sporty-chic: i must have per chi vuole essere sexy ma comoda

San Valentino leggero, magari da trascorrere senza troppi programmi: in questo caso il look ideale conserva un sano e dolce romanticismo ma anche una buona dose di comodità che non deve farci rinunciare all’effetto sexy. Si può puntare ad esempio su un maglioncino rosso, magari tempestato di cuori, con i bottoncini e in modello crop, da abbinare ad un cappottino rosso e un paio di stivaletti stringati dal tacco medio comodo.

– O ancora riscoprire un capo che sottovalutiamo tanto ma che sa rivelarsi sexy e pratica: una scamiciata scozzese – un look inspo che suggerisce Denny Rose – celeste e rosso, da abbinare ad un lupetto bianco, calze rosse e stivaletti rossi, con tacco se per un aperitivo, bassi e pratici per un passeggiata romantica. E per gli accessori, puntate sempre su qualcosa di minimal come una tracolla o una pochette: non avrete bisogno di altro se non di romantica spensieratezza!

