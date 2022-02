Le fantasie a quadri sono tornate a invadere il nostro guardaroba, dettando anche nuove tendenze tra i capispalla.

Stampe check, a quadri, pied de poule, chiamate come preferite questi giochi a scacchi dalle vibes anni ’60, che hanno invaso gonne, abiti e anche capispalla diventando una delle tendenze consolidate di questo inverno 2022. Dal gusto molto english, infatti molti capi check li troviamo proprio nel guardaroba di Kate Middleton, che ha sempre mostrato una certa predilezione soprattutto per gli abiti, ma anche per i capispalla che tornano ad essere indiscussi protagonisti dall’allure vintage.

Tendenze capispalla 2022: i modelli inspo avvistati su Instagram

Il cappotto a quadri, morbido, avvolgente ma dal taglio svasato è uno dei modelli iconici degli anni ’60, dopo che le minigonne a scacchi e a quadri lanciano per prime il trend di questa fantasia. Eleganza, bon ton, le stampe check ieri come oggi si sposano con un look signorile, ma la rivisitazione di modelli lunghi da abbinare anche a pantaloni della tuta, come piace allo street style, ha senz’altro contribuito a scriverne un dress code disinvolto, a tratti anche sportivo.

In una chiave sporty chic è indossato invece da Chiara Ferragni, che stempera l’effetto bon ton della stampa check black and white con un paio di anfibi, super comfy invece se abbinato ad un paio di Ugg. Un po’ bon ton, un po’ moschettierie è invece il look check e preppy proposto da Paola Turani, che sceglie un modello mantella con tanto di gonna abbinata.

Capispalla in stampa a quadri: i modelli di Zara, Mango, Zalando

Dal modello avvitato in pieno stile anni ’60 che potrete trovare anche in negozi vintage oppure, se un tocco contemporaneo non vi dispiace, anche su Zalando nel modello proposta da Pepe Jeans: un modello lungo in beige a stampa check in blu e marrone.

Accattivante e in stile Chanel la proposta di Mango, che converte il classico cappottino in un modello spigliato che prende le fattezze e la dinamicità di una giacca di pelle ma in un misto lana, reverse e doppiopetto da indossare aperto o abbottonato. Tres chic, ma con un pizzico di audacia!

– Ma le fashion addicted che desiderano non confondersi con nessuno ma anzi spiccare tra la folla ameranno il modello bicolor Desigual, che ancora una volta gioca con colori e tessuti. Arancio e blu elettrico si uniscono in un modello dalle nuance caleidoscopiche, perfetto da indossare con un paio di jeans o con pantaloni dai colori basic.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG