Apparse timidamente in estate qualche anno fa, gli stilisti approvano le tute casual o eleganti anche d’inverno: ecco le proposte di Zara.

Per una serata glamour, per una passeggiata nel tempo libero ma anche per andare a lavoro, le tute da donna si sono conquistate un posto speciale nel nostro guardaroba e anche nel nostro cuore di fashion addicted. E no, non stiamo parlando delle tute sportive – che anche quelle non ci dispiacciono -, ma delle jumpsuit, un total outfit femminile versatile capace di passare da un mood elegante ad uno sportivo, un must have a cui dire subito sì anche durante la stagione invernale. E magari farne scorta approfittando dei modelli low cost di Zara.

Tute casual 2022: i modelli low cost da acquistare su Zara online

La tuta ha iniziato a farsi strada nella sua chiave più glam e sexy, come alternativa all’abito da sera: attillata, elegante, ma anche dal tessuto sartoriale, impreziosita di strass e paillettes o realizzata con tessuti luminosi, è stato l’outfit da sogno per occasioni eleganti, che ha immediatamente conquistato il cuore di chi anche in questi contesti non vuole rinunciare alla praticità.

Dalle passerelle, ma anche dai fumetti – pensiamo ai modelli indossati da Eva Kant e Cat Woman, modelli in black super sexy – le tute hanno mostrato di poter diventare anche casual e pret a porter, tanto da diventare imprescindibili anche nella collezioni di fashion retail come Zara. Così approfittando delle proposte low cost di Zara, troviamo i modelli con cintura, perfette e pratiche, con quel giusto tocco di formalità che per un office look non gusta mai.

E se volete sentirvi un po’ Eva Kant ma in una versione soft e con un modello da abbinare ad blazer oppure da impreziosire con una cintura a vostra scelta, il modello Halter Seamless a giro manica e a collo alto dalla nuance crema e con cerniera sul davanti, è il modello per un mood waiting for spring. Ma tra le più trendy non può certo mancare quella dalla stampa geometrica super vintage per sentirsi subito negli anno ’70.

Jumpsuit eleganti: quali modelli low cost acquistare

Eleganza, dress code ricercato – lo abbiamo visto da poco anche sul palco di Sanremo – fa rima sopratutto con nero quest’anno, e sul sito di Zara le jumpsuit low cost eleganti più belle sono soprattutto in nero, a cominciare da una sexy jumpsuit blazer corta – occhio a questo modello che potrebbe presto essere tendenza imperante – con bottone dorato al centro, che si pone come perfetta alternativa ad un mini dress.

Per chi ama i pantaloni palazzo dalla sensuale lunghezza che avvolge dolcemente le gambe e slancia la figura – amatissime anche dalle più basse – non manca un modello classico con scollo a V e a giromanica, da poter indossare anche con un body in trasparenza ricoperto di strass, per un tocco ultra glam e warm.

Riproduzione riservata © 2022 - DG