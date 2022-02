Anche l’universo make up celebra San Valentino con una selezione di nuance a tema tra palette rosate e romantiche sorprese.

San Valentino è una di quelle feste che ha un dress code preciso. Se San Patrizio è la celebrazione e l’ostentazione del verde, la festa degli innamorati celebra il rosso e le sue sfumature, divertendosi ad accostarlo ai più disparati colori per ottenere effetti romantici, irriverenti, trendy e glamour. E se non rinunciano i brand di abbigliamento e accessori, perché dovrebbe farlo il beauty, che pensa a collezioni ad hoc, lanciando idee per un make up romantico o per un regalo beauty sorprendente e vivace.

San Valentino make up 2022: le capsule di Kiko e Wycon, il rossetto assoluto protagonista

Riscopriamo i rossetti, da sempre elemento indispensabile di un make up sexy e seducente. Nelle occasioni in cui possiamo togliere la mascherina, doniamo alle nostre labbra l’occasione di brillare, di esaltare il nostro incarnato e di magnetizzare lo sguardo di chi amiamo su di loro. Ecco perché nelle capsule dedicate a San Valentino, rossetti e lucidalabbra restano assoluti protagonisti.

– La capsule Kiko dedicata a San Valentino punta su colori sgargianti ma proponendo un look essenziale: il colore più trendy del momento, sì avete già capito bene da tanto è il rosa, e quindi che siano labbra fucsia e sguardo valorizzato da mascara, matita kajal e una tocco di blush rosato sulle guance. Una pochette glamour e romantica che contiene l’essenziale, con un package romanticissimo decorato con cuori e frasi romantiche come Be My Valentine.

– Wycon invece celebra il rosso nella sua nuance più intensa, elegante, seducente, con una capsule di rossetti liquidi a lunga durata – siano sempre lodati! – dal rosso più intenso al bordò, passando per le sfumature che virano verso il marrone o il pesca. Oltre ad avere labbra da baciare super mat, l’effetto idratante è un altro plus da non sottovalutare di questa capsule ispirata ai colori dell’amore.

Il calendario dell’avvento Trésor by Lancôme e la love capsule YSL

San Valentino è una festa che conserva in sé anche una certa esclusività: perché se è vero che l’amore va onorato e celebrato ogni giorno, questo evento ha il sapore di un momento esclusivo da dedicare alla coppia, un motivo per fermarsi e dedicarsi del tempo. Un attimo prezioso che rende speciale l’attesa di questo giorno e che Lancome racconta con una sorta di calendario dell’avvento che va dal 1 al 14 Febbraio sotto il nome di La Nuit Trésor – The Love Calendar: all’interno sorprese della linea Trésor, e quindi anche la possibilità di essere tra le fortunate che potranno trovare un profumo da borsetta di una delle linee iconiche del brand.

– Celebra l’amore anche YSL riproponendo due rossetti iconici come Rouge Pur Couture e The Slim 21 in un packaging seducente, dal colore rosso intenso che sfuma gradualmente verso il nero: una limited edition che le appassionate della maison ameranno al primo sguardo e che si trova in esclusiva sul sito Sephora.it e presso La Rinascente Duomo e Tritone.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG