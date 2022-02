Un fashion addicted come Kanye West non poteva che scegliere per la sua nuova fiamma e non solo, una it-bag Hermès super lussuosa.

Il 2022 per Kanye West, che ama farsi chiamare Ye è un anno importante. Il suo marchio Yeezy che da pochissimo ha firmato l’attesa collaborazione con Balenciaga è in costante crescita, destinato a breve ad invadere anche il mondo del beauty, e messa da parte la sua storia d’amore con Kim Kardashian, è pronto anche ad aprire un nuovo capitolo amoroso.

A consolidarlo non poteva non essere un regalo da fashion addicted, per il quale West non ha badato a spese, perché il nome Hermès è più che sufficiente per realizzare un lussuoso regalo di compleanno alla sua nuova fiamma ma anche alle sue amiche.

Kanye West: a Julia Fox cinque Birkin per lei e le sue amiche

“Cinque Birkin per me posson bastare“, sarebbe la colonna sonora perfetta per raccontare un regalo di compleanno che Julia Fox, l’attrice ormai ufficialmente nuova compagna di Kanye West, che l’ha affiancato anche durante la Paris Fashion Week, non potrà dimenticare facilmente. Ed il rapper, innamoratissimo di una fidanzata appassionata di fashion quanto lui, non si è limitato a sorprendere la Fox regalandole una delle borse iconiche Hermès più desiderate, ricercate e amate dall’universo vip, ma ha fatto di più.

Una sola Birkin sarebbe già bastata per parlare di un regalo di compleanno sensazionale, ma ci aggiungiamo l’aggettivo folle se pensiamo che le Birkin acquistate sono state cinque perché Kanye voleva che Julia potesse condividere quel momento fashion anche con le sue amiche più care invitate al compleanno. Il rapper quindi non ha assolutamente badato a spese per lasciare un segno non solo nel cuore di Julia, ma anche delle invitate, partecipi di un compleanno che si è trasformato in un evento esclusivo a New York.

Quanto costa la Birkin Hermès comprata da Kanye West

La borsa Hermès in questione è una it-bag tra le più amate di sempre, ed è noto che influencer, star e vip che possono accaparrarsela non badano assolutamente a spese pur di poterla accogliere nella loro esclusiva collezione di borse. Il modello acquistato da West è stato realizzato dalla stilista Jeezy e il valore si aggira attorno ai 10 mila dollari, per un totale quindi di un regalo di compleanno da 50 mila dollari.

Nera, blu, bianca, le Birkin in versione mini vengono sfoggiate dalle invitate come dei veri e propri gioiellini – che potete ammirare nelle foto condivise proprio dalla Fox su Instagram – davanti ad un Kanye West che si ritrova ad essere così polo d’attrazione nella festa organizzata dalla fidanzata. Chissà che Fedez, amante anche lui di regali super costosi non prenda appunti per il prossimo compleanno della sua Ferry!

