Kanye West fa doppio colpo: il suo marchio Yeezy lancerà una collezione esclusiva con Balenciaga e anche Gap.

La devozione che Kanye West e la sua forse ex moglie Kim Kardashian nutrono per Demna Gvasalia è chiara da molto. Così dopo che l’imprenditrice negli ultimi tempi si è fatta ambassador del marchio e dell’estro creativo di Balenciaga, adesso tocca a Yeezy, il prestigioso marchio di street style di Kanye, fregiarsi di questo importante nome con un accordo siglato proprio di recente anche insieme a Gap. Insomma per West, la strada del fashion e lifestyle sembra di certo quella che al momento ama percorrere maggiormente.

Yeezy Gap Engineered by Balenciaga: una nuova collezione luxury street style

Sui social c’è tanta attesa ma attualmente anche un certo riserbo. Kanye West infatti seguendo l’esempio del suo guru Gvasalia ha nuovamente azzerato i post del suo profilo Instagram, lasciando un solo indizio e un post fondamentale: la foto della carta che testimonia l’accordo siglato con Balenciaga, frutto di un corteggiamento e di una collaborazione che già in corso nel 2021, era molto attesa dai fan e da entrambe le parti.

Con Gap, Yeezy ha già collaborato diverse volte ed ecco perché la dicitura di questa collezione aggiunge il engineered by Balenciaga. Circa lo stile non dovremmo aspettarci grandi variazioni, dato che West e Gvasalia condividono una visione comune di luxury street style, e West che ora si fa chiamare Ye negli ultimi tempi sarà stato senz’altro ispirato dal Balenciaga mood, considerato che proprio qualche mese fa ha partecipato alla sfilata Haute Couture del marchio. Già infatti il merchandising dell’ultimo album Donda di Kanye West, è stato realizzato con Balenciaga, comprendente cappellini da baseball, felpe e magliette, e questo può darci già un assaggio di come potrebbe essere la collezione.

Una collezione da scoprire nel corso dell’anno

Chi già conosce Balenciaga sa bene che non opera certo come un marchio qualsiasi neanche nelle sue dinamiche di distribuzione: lo abbiamo visto con Gucci e la loro The Hacker Project, che ha presentato i capi della collezione nel corso dell’anno, intenzione che ora sposa anche per la nuova linea Yeezy che porta la sua firma. Vedremo quindi i capi presentati nel corso di quest’anno e chissà con quale trovata social, dato che attualmente non è stata comunicata ancora nessuna data di rilascio indicativa.

Si tratta d’altronde di una delle collaborazioni senz’altro più importanti di questo 2022 che unisce tre realtà particolarmente influenti nel mondo del fashion: c’è Balenciaga, uno dei brand attualmente più amati e desiderati, Yeezy che ad ogni sua uscita fa bingo e Gap, che ha siglato un accordo milionario con Yeezy ed è un colosso dell’abbigliamento americano.

