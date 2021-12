Dalla sfilata Aria, la collezione Balenciaga griffata Gucci è già acquistabile: ecco i capi e gli accessori in anteprima.

L’aprile 2021 per Gucci ha segnato un traguardo molto speciale, anzi potremmo dire che proprio quest’anno è stato quello della consacrazione di un lavoro che il brand diretto da Alessandro Michele ha iniziato e proseguito con successo da qualche anno, rivedendo completamente tutta la comunicazione della maison, a partire da quella social. Con i suoi 100 anni, Gucci ha celebrato anche la gioia della contaminazione, con una collezione hackerata da Balenciaga. L’ombra di Tom Ford e l’irriverenza di Demna Gvasalia hanno così dato vita alla primavera/estate 2022 di Gucci, e a sorpresa, qualche pezzo della collezione è già acquistabile in boutique e online.

Balenciaga x Gucci e viceversa: The Hacker Project al via, in anteprima

Se qualcuno come Dior ancora storce il naso davanti all’idea di mixare stile e logo di una maison con l’altra, invito che da Gucci e Balenciaga è stato accolto con grande entusiasmo da Donatella Versace e Fendi con la loro sfilata Fendace, c’è da dire che il pubblico invece sembra apprezzare questo mix and match. Per tenere alto l’hype di una collezione della stagione estiva, Gucci e Balenciaga hanno pensato di sconvolgere il loro pubblico.

Nel mese di Novembre infatti, le vetrine di Balenciaga sono state letteralmente imbrattate di nero dalla scritta Gucci sulle vetrine, un chiaro messaggio – ispirato allo street artist Kidult, noto per aver ricoperto nel 2019 con la scritta Merry Crysis in nero proprio le vetrine di Balenciaga – per dire al pubblico che parte della collezione The Hacker Project, dove Balenciaga si veste di Gucci, che a sua volta si veste di Balenciaga, è già nelle boutique e noi aggiungiamo anche online.

La collezione The Hacker Project è online: i capi e gli accessori già acquistabili

Sul sito di Gucci la collezione The Hacker Project è stata definita come un universo ibrido di idee che esplora i concetti di autenticità e appropriazione, dove i codici stilistici di Gucci e Balenciaga si fondono dando vita ad una collezione unica nel suo genere. Capi iconici di Gucci e la nuova collezione floreale vengono invasi da loghi e simboli di Balenciaga in uno stile glam e chic, proponendo anche edizioni limitate di borse griffatissime, alcune acquistabili solo online.

Anche sul sito di Balenciaga c’è una sezione dedicata a The Hacker Project, con uno spazio interamente dedicato a capi e accessori della primavera 2022: il bicolor di Gucci si ricopre infatti del logo Balenciaga, valorizzando una collezione che rispetto a quella di Gucci presenta uno stile casual sportivo dove berretti, giacche e smanicati imbottiti la fanno da padrona.

