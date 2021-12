Il bracciale tennis resta tra i gioielli iconici da regalare a Natale uno dei più belli e desiderati, da abbinare ad anelli e girocolli nello stesso stile.

Elegante, raffinato e super chic! Nella nostra collezione di gioielli il bracciale tennis è quel modello immancabile, e come ogni prezioso bijoux diventato icona, a renderlo così speciale è senz’altro anche la sua storia, un dettaglio che per rendere il vostro regalo ancora più importante, potrete raccontarlo a chi lo regalerete, qualora qualcuno ancora non la conosca. Se questo bracciale impreziosito di diamanti è diventato così importante, il merito è della tennista Chris Evert, che non si separava mai da questo bracciale, al punto che quando durante una partita si accorse di averlo perso, fermò il match.

Gioielli da regalare a Natale: il bracciale tennis dai diamanti agli zirconi

Se c’è un particolare che rende il bracciale tennis uno dei bijoux più preziosi di sempre, è proprio la sua distesa di diamanti incastonati in micro comparti tendenzialmente quadrati ma che stando alle nuove tendenze possiamo trovare anche in forma circolare. Dicasi lo stesso anche per le pietre, dalle classiche lucenti bianche fino alle multicolor per chi cerca un modello più estroso.

Simbolo di amore eterno, motivo per cui l’alias del bracciale da tennis è eternity bracelet, lo si considera come un capolavoro dell’arte orafa, raffinatissimo con la sua chiusura a scomparsa che nasconde il fermaglio, dando così l’illusione di creare una fila di diamanti o zirconi senza fine.

Dato quindi il suo significato nascosto, sappiate che se il vostro lui o la vostra lei vi regalerà un bracciale tennis è buon segno che la vostra storia procede a gonfie vele, ma non sentitevi troppo legati a questa sua vocazione. Oggi il bracciale tennis è un trend, perfetto da regalare a chiunque sappia apprezzare modelli semplici ma iconici, o da regalare magari anche a voi stesse: un vero sogno sono i modelli, in diamante naturalmente, di Tiffany.

Eternity Bracelet: i modelli di Stroili e Chiara Ferragni, non solo bracciali

Se cercate un ottimo rapporto qualità, prezzo e luminosità, il bracciale tennis è il perfetto gioiello da regalare anche per questo: tantissimi sono i modelli realizzati in zirconi trasparenti, colorati, dalle forme variegate, per accontentare i gusti di tutte, e che potete abbinare anche con orecchini, anelli e collane in stile tennis, divertendovi a creare veri e propri set da regalare.

– Stroili propone differenti varianti del bracciale tennis: a più file, se cercate un modello fasciante, e dagli zirconi che vanno dai colori più raffinati come l’argento rosato agli zirconi rosa, verdi e azzurri, fucsia e viola, o modelli che mescolano diverse colorazioni per chi desidera un bracciale tennis più estroso.

– Ma la potenzialità di questo gioiello senza tempo l’ha colta perfettamente anche Chiara Ferragni, che per il lancio della sua prima linea bijoux ha scelto proprio lo stile tennis: bracciali, girocolli, anelli, con zirconi a forma di cuore per donare quell’aurea pop in pieno Ferry style. Una collezione giovane, fresca e scintillante.

