Mai sottovalutare il potere di un must have, anche quando si tratta di regali! E le sciarpe sono quell’accessorio che davanti all’indecisione sciolgono ogni dubbio.

Giorni di shopping natalizio, dove i regali sono il pensiero all’ordine del giorno. Se abbiamo rimandato più e più volte perché indecise su cosa acquistare tra qualcosa che ci piace ma che non abbiamo beccato in promozione e con un budget contenuto permettersi di sforare è davvero difficile. Ma niente paura, perché alle volte per beccare il regalo giusto basta appellarsi all’ormai vecchio detto del less is more, e tornare ai regali intramontabili come le sciarpe. Con loro, scelte con accuratezza, buon gusto e una certa dose di fantasia, state pur certe non si sbaglia mai!

Regali Natale 2021: riscoprire la bellezza e il calore delle sciarpe, da quelle ad uncinetto alle personalizzabili

Perché la sciarpa è preziosa? Perché esattamente come una borsa è un accessorio basic che può valorizzare e svoltare un qualsiasi look, ed ecco perché regalare un modello versatile se non conoscete bene i gusti del destinatario oppure una sciarpa che racchiuda uno o più colori che sapete amare da chi riceverà il regalo, vuol dire aver trovato il regalo perfetto! Su cappotti, look casual, ma anche eleganti o chic, la sciarpa è quell’accessorio che non sarà mai di troppo.

– Potete affidarvi alle ultime tendenze puntando sui modelli ad un uncinetto: la pandemia infatti ci ha senz’altro ricordato il piacere dell’handmade, riportando alla luce l’antica arte a maglia, quella con cui le nonne per anni ci hanno realizzato sciarpe, maglioni e cardigan, trendy da sempre. Must have delle passerelle Dolce e Gabbana, la versione tricot lunga ed oversize sembra essere uno dei modelli attualmente più amati, da indossare anche come scialli da avvolgere intorno al cappotto. Tante le idee che trovate su Instagram, a partire dai modelli morbidissimi di Laura Baresi Knit Design.

– E se invece volte davvero stupire e regalare una sciarpa che parli di chi la riceverà, affidatevi alla qualità e alla bellezza del cashmere Falconeri: tra le tantissime sciarpe da scegliere, che trovate anche ad un prezzo smart and cheap, c’è anche la possibilità di realizzare negli store e online una sciarpa completamente da personalizzare, dal tessuto alle decorazioni.

Sciarpe firmate e griffate: Gucci, Mantero 1902, Brunello Cucinelli

Se il regalo da fare è destinato ad una persona importante e cercare qualcosa che unisca eleganza, ricercatezza e tocco griffato, non potrete che puntare sulle sciarpe griffate. Se volete un modello che privilegi il tessuto, non potete affidarvi che al cashmere di Brunello Cucinelli: in cashmere lucido, a maglia, intrecciata o in seta Diamante, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

– Ma se il vostro regalo è destinato ad una fashion addicted, la risposta è Gucci: quest’anno il brand punta su sciarpe classiche bicolor impreziosite dal logo in maglia jacquard e decorata con nappine. Un modello essenziale che sprigiona tutta l’allure del marchio con cura e attenzione ai dettagli.

– Tradizione, eleganza e innovazione si incontrano invece negli ultimi modelli dello storico brand Mantero 1902 che rivisita la sciarpa in una stola imbottita con un lato in lana ed uno in seta. Un accessorio perfetto per fuoriclasse in accessori originali. Occhio quindi oltre che ai gusti anche alla personalità di chi riceverà il regalo: vi aiuterà senz’altro a scegliere la sciarpa perfetta!

