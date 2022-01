A Bathing Ape ovvero BAPE è il marchio creato dal designer giapponese Nigo, che racconta di uno street style dall’identity esclusiva.

Se parla di noi, se racconta il nostro lifestyle, se ci fa sentire parte di una community esclusiva, allora è il marchio che fa per noi! Scegliere un capo d’abbigliamento o un accessorio spesso nasce da un’esigenza di espressione oltre che da una necessità, e alla base di A Bathing Ape, meglio conosciuto come BAPE, c’è esattamente questo: passione, espressione e attitudine al sapere raccontare con la moda il lifestyle di chi indossa i capi cult dello streetstyle ogni giorno.

Bape, il marchio giapponese ideato da Nigo: come nasce

Per il giovane designer giapponese Nigo, l’universo Bape doveva rappresentare qualcosa di esclusivo, che parlasse di sé attraverso la cultura pop che l’aveva formato, rendendo il marchio immediatamente identificabile non solo a chi avrebbe sposato lo stile e il gusto, ma anche a chi era cresciuto con il suo stesso immaginario, interpretato dalla linea Bape.

Nel 1993 Nigo lavora come editor e stilista per il magazine Popeye. Dopo questa esperienza apre a Tokyo un piccolo negozio d’abbigliamento dal nome Nowhere insieme a Jun Takahashi, fondatore del brand Undercover: sarà qui che per la prima volta verranno venduti i capi firmati A Bathing Ape. Il successo non tarda ad arrivare perché il marchio esprime pienamente la dinamicità e le atmosfere colorate della Tokyo degli anni ’90: Nigo allora sceglie la strada dell’esclusività, lasciando che i capi arrivino al consumatore in maniera innovativa, prodotti e distribuiti in quantità limitata e solo in flagship stores dedicati.

La strada giusta allora è quella di coltivare una serie di contatti arrivando alle celebrities che possano esprimere l’appeal urban del marchio: Notorius B.I.G, Jay Z, Clipse, Pharrell, Kanye West, sono i nomi che tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000 diventeranno gli ambassador perfetti dello stile BAPE. Lo stile pop del marchio giapponese porterà Nigo a creare partnership esclusive anche con altri noti marchi, creando capsule esclusive come quella realizzata di recente con Vans.

La scimmia come logo identificativo del brand

Bape rappresenta quindi un lifestyle esclusivo, che produce capi e accessori in limited edition, caratterizzati quindi da un’altissima qualità e da ridotta disponibilità, per soddisfare così nel consumatore che cerca un prodotto destinato a pochi, un desiderio di autenticità e benessere. Il simbolo della scimmia racchiude in sé questa filosofia, ma dietro c’è molto di più: c’è la passione per la cultura pop e per il film Il pianeta delle scimmie, film cult amatissimo da Nigo.

Il nome Bape deriva da un proverbio giapponese, A Bathing Ape in Lukewarm Water, che descrive la pigrizia di una generazione di giovani giapponese abituati a galleggiare nel benessere, nella comodità della società dei consumi senza troppe preoccupazioni.

