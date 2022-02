Da regalare o farsi regalare, i must have del mese di Febbraio sono rossi e pieni di cuoricini, ispirati alle tendenze moda di San Valentino.

Intimo, abbigliamento casual, in un mix di nuance tra bianco, rosso e nero: queste sono le tendenze moda gettonate per questo San Valentino 2022, che con il suo brio sentimentale invade un intero guardaroba dall’underwear agli accessori. Nascono così una serie di capsule che oltre ad offrirci look inspo da sfoggiare nel giorno degli innamorati, sono una perfetta idea regalo per coccolarsi o da suggerire al nostro partner: un pensiero che non dispiacerà a chi è già nel panico per trovare il regalo giusto.

San Valentino 2022, idee regalo fashion: le capsule underwear di Tezenis e Chiara Ferragni

Tezenis nel mese di Febbraio ha lanciato ben due collezioni che faranno felici le amanti del marchio, quella dedicata a Topolino e Minnie ed una dedicata esclusivamente a San Valentino. Felpe, pigiami, reggiseni, completi intimi sono dei pezzi limited edition che conquistano per colori e fantasie pastello, ma anche nuance vivaci e accattivanti.

– Le due capsule raccontano le due anime che caratterizzano questa festa: da un lato la voglia di comfort, calore e coccole, e dall’altra la sensualità e la vivacità, così un’idea perfetta potrebbe essere quella magari di pensare ad un regalo mixato: un completino sexy dal più classico in nero a quello super trendy bianco e rosa, ed una coppia di pigiami da condividere con lui della collezione dedicata ai due innamorati più amati della Disney.

– Intimo raffinato, sensuale e glamour, consigliato alle fashion addicted e alle super fan di Chiara Ferragni, la collezione dell’imprenditrice digitale in nuance rosso e nero e dalla texture lucida, in trasparenza con logomania oppure in pizzo è da dieci e lode, tanto che molti pezzi online impreziositi da charm gioiello sono già sold out.

Capsule per la festa degli innamorati 2022: le calze con le scritte Calzedonia e le borse Carpisa

Per un regalo alternativo o per chi già sta pensando a come rendere speciale il proprio look da Valentine’s Day, perché non puntare su un paio di calze Calzedonia, che reinterpreta il trendy delle calze con le scritte in una versione love edition, ma anche calzini in spugna nella nuance white and red da indossare sui pantaloni. E per chi ama i cuori alla follia i collant tempestati di cuori saranno un must have, per look glamour e addicted to love.

– Con un accessorio non si sbaglia mai, soprattutto se ci si affida alle nuance del momento e il rosso, al di là della festa degli innamorati, è uno di quelli, da abbinare con il rosa o con il nero. Magari proprio per confezionare il look perfetto per il vostro San Valentino, a cui aggiungere una delle borse della capsule realizzata da Carpisa che propone zaini, borse pattina e portafogli che sono un inno all’amore prima ancora che per l’altro, per se stessi. Un regalo d’amore che è anche fonte d’ispirazione per sé e per gli altri, perché amare vuol dire anche questo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG