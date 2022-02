Più di una collezione, più di una sfilata: l’Haute Couture rivoluziona totalmente il rapporto tra il corpo e l’alta moda.

La moda non è solo estetica: nei dress code, nelle collezioni, nelle scelte degli stilisti c’è un’attenta osservazione della contemporaneità, c’è ricerca, innovazione e cambiamento, ma anche tantissima riflessione. E Pierpaolo Piccioli, che continua a guidare sotto la sua direzione creativa la Maison Valentino, di riflessioni, a giudicare dal suo Instagram e dalla nuova immagine di Valentino, in piena fase costruttiva, ne compie tante e diverse. L’ultima, svelata in occasione della Paris Fashion Week 2022 per presentare l’Haute Couture estiva di Valentino, scardina totalmente il concetto di alta moda, che da Haute Couture diventa Anatomy Couture.

Valentino Anatomy of Couture: quando l’abito si cuce sul corpo di chi lo indossa

Si chiama Anatomy of Couture l’ultima collezione d’alta moda firmata Valentino, ovvero anatomia dell’alta moda, e più che una collezione si tratta di un vero e proprio studio che dichiara fieramente la fine di ogni vecchio concept esistente di alta moda, quello che voleva il corpo al servizio dell’abito.

E diciamola tutta: quante volte è stata lontana da noi la prospettiva che dovessero essere gli abiti a valorizzare il nostro corpo, a porsi loro al nostro servizio, e non noi a dover chiedere al nostro corpo di restringersi o di giudicarsi perché inadeguato a rispettare dei canoni prestabiliti.

Ed è a questo pensiero stereotipato che risponde l’alta moda di Valentino, tesa a valorizzare la bellezza del corpo attraverso la manifattura dell’abito. L’abito si costruisce ed esiste solo in funzione del vestito, che sarà pensato, cucito e ideato seguendo le forme del corpo che lo indossa.

“La mia alta moda è per tutte e per tutti. Il corpo, quello femminile in particolare è insieme un dato di fatto materiale e un costrutto culturale, i cui canoni di bellezza mutano attraverso i tempi, imponendo ora una tesa verticalità, ora una morbida orizzontalità, celebrando e preferendo certe parti dell’anatomia rispetto ad altre. Nella haute couture questa idealizzazione assoluta si materializza nel corpo della modella di maison, sulla quale tutto viene disegnato e costruito, prendendo concretezza ma rimanendo un’astrazione“, ha spiegato Pierpaolo Piccioli, che scardina proprio quest’astrazione per abbracciare la concretezza.

Abiti scolpiti tra piume, ricami e cannottiglie: la nuova fisionomia dell’abito d’alta moda

I bustier in versione dress e top, gli abiti scultura avevano già anticipato quello che Piccioli realizza in una collezione di cui l’abitino nero con scollo a cuore rivisitato, diventa il nuovo Little black dress che ruberà la scena tra gli abiti da sera pret a porter. Poco spazio al rosso, che in questo capitolo nuovo di Valentino, si trasforma in uno sgargiante fucsia.

C’è spazio per ogni età, per ogni forma e per ogni colore: non solo bianco e nero ma anche i fluo, che anche per quest’estate firmano una palette colori vitaminica ed energica. L’attenzione al dettaglio si esprime attraverso le paillettes, le canottiglie e le piume che invadono abiti da sogno che si modellano sul corpo della modella che l’indossa e rende l’abito meraviglioso grazie al suo corpo. Protagoniste anche le calze autoreggenti, che si lasciano intravedere tra spacchi vertiginosi e mini dress.

