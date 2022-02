Avvistata sulle passerelle, la spilla cammeo ritorna tra le tendenze accessori per donare ai nostri outfit un appeal retrò e sofisticato.

Quante volte ci sarà capitato di vederla tra i bijoux delle nostre nonne senza dedicarle la giusta attenzione: stiamo parlando della spilla cammeo, che per i look di questo inverno 2022 va assolutamente rivalutata e indossata secondo i trend. A dirlo sono gli stilisti, che hanno scelto di abbinarla nel corso delle sfilate invernali a maglioni e cardigan, apportando un tocco retrò ad un look contemporaneo dall’allure sofisticata.

La spilla cammeo: quali sono i modelli di tendenza nel 2022

Avvistata sulla passerella di Simone Rocha, la spilla cammeo si sposa benissimo con la riscoperta delle perle, suggerendoci un look che ci fa pensare ad un mood antico da riportare in auge nel nostro guardaroba, complice forse anche il gusto per i look in costume che deve aver risvegliato la serie tv Bridgerton.

Le spille cammeo si riconoscono immediatamente: sono piccoli ritratti rotondi di donne affascinanti e nobili, riprodotte in stile greco antico. Il gioiello risale alla tradizione orafa di Alessandria d’Egitto, nel 300 a.c, arrivando fino ad oggi come un accessorio prezioso graditissimo alle royal lady, pur se in versioni che nel corso del tempo si sono spogliate di dettagli barocchi.

Le tendenze del 2022 la vogliono più minimal che mai nei dettagli, ma cambia la raffigurazione: il profilo femminile in negativo è sempre quello più raffigurato, ma sono accolte anche le scene edeniche. La forma invece resta sempre quella tradizionale ovale, mentre tra i materiali che compongono la spilla all’oro e all’agata si preferiscono bianco e porcellana e la cornice in ottone dorato.

Camicie, blazer e maglioni: ecco come si abbina

Per chi desidera un look romantico e chic, la spilla cammeo si può abbinare benissimo ad una classica camicia: qualcuno la indossa anche come un bottone alternativo da mostrare proprio sotto il colletto, esattamente come si portava un tempo, oppure a mò di collana al centro di un maglione o di un twinset, quasi fosse un ciondolo dal laccio invisibile.

Ma perché non abbinarla anche ad un blazer casual o magari in velluto, portandola come una qualsiasi spilla che non mancherà di catturare l’attenzione per il suo appeal vintage. Per chi è più creativa, la spilla cammeo può essere abbinata anche ad un fiocco, per un effetto ultra chic. Non vi resta allora che curiosare tra le spille di famiglia e scegliere la vostra preferita, e se proprio non riuscite a trovarne, curiosate tra i mercatini o on-line, dove trovate prezzi che possano accontentare le esigenze di tutte.

