In attesa di scoprire il vincitore del 72esimo Festival di Sanremo, noi abbiamo già i trend fashion da copiare subito ai cantanti in gara.

Come ogni anno a rendere imperdibile il Festival di Sanremo non sono solo le canzoni ma anche i look dei cantanti in gara. Ciascuno di loro si affida ad uno stylist che ne sceglie il look delle cinque serata in un mix che incontri la sensibilità della canzone ma anche la personalità dell’artista, e talvolta data la portata dell’occasione c’è anche la voglia di giocare e sperimentare.

Insomma, il palco dell’Ariston per cinque giorni di Febbraio si trasforma in una passerella dove vanno in scena le creazioni della maison. Ed è consuetudine appuntarsi i trend che stagione dopo stagione potremo indossare anche noi per arricchire il nostro guardaroba. Tra i colori quest’anno spicca e si conferma nuance trendy il rosa, già sdoganato da Valentino, accessori e gioielli scintillanti e originali, e outfit che mescolano texture diverse per un mix and match elegante e rockeggiante.

Sanremo 2022: outfit e accessori trendy sul palco dell’Ariston

Un tessuto ha messo d’accordo molti sul palco dell’Ariston, si tratta della pelle. Pantaloni, gilet, guanti e persino total in pelle se guardiamo ad Rkomi e Achille Lauro, rock il primo e punk il secondo, riecheggiando uno style sospeso tra gli anni ’70 e ’80. Quindi, che si tratti di outfit o di accessori, pelle e similpelle sono senz’altro tra i trend dell’anno.

A proposito di guanti lunghi. La tendenza sanremese li vede perfetti abbinati ad abiti lunghi – si veda La rappresentante di Lista – ma anche ad outfit casual oppure in versione manicotti come indossati da Michele Bravi, che lancia il trend delle maniche impreziosite da fiori, anche sui blazer che quest’anno entrano in scena con meno paillettes e più strass.

L’eleganza sobria e composta è il dress code preferito di quest’anno, così anche il gilet lungo, nero come Irama o rosso come Bravi abbinato ad un pantalone dal taglio sartoriale ed un paio di boots, si trasforma in un look elegante ma audace.

Grazie ad Emma riscopriamo invece la bellezza del velluto, degli abiti e delle gonne a tubino, direttamente dall’armadio di Gucci per un look dal sapore nostalgico, attento ad esaltare la bellezza di tessuti dal sapore vintage. Sempre ad Emma rubiamo un trend: camicia leggera in pizzo o merletto con bustier o top di raso ben visibile giocando con contrasti e sfumature di colore.

Meritano una parentesi speciale gli accessori che diventano protagonisti al pari degli outfit: earcuff, collane avvolgenti e scintillanti – in tanti cedono alla bellezza di Bulgari – orecchini vistosi, si fa a gara a chi entra con la proposta più particolare e inaspettata. E tra l’accessorio più estroso di tutti, urge sottolineare il mantello nero: chissà che nel prossimo inverno Blanco non sarà complice di un trend, che arriva da Valentino, destinato a restare.

Rosa, blu notte, nero, bianco: le nuance preferite dai cantanti in gara e dai loro stylist

Nonostante Sanremo abbia ufficialmente eletto il nero come colore della kermesse – avrete notato che pochi non hanno resistito al fascino di indossarlo almeno una sera in trasparenza, in paillettes, in raso o velluto -, c’è da dire che anche il rosa ha la sua quota che ne fa colore must have nell’armadio del 2022. In effetti nella sua versione nude è il colore che ha inaugurato la prima serata e ad indossarlo è stata Noemi, il cui abito lungo dalla schiena scoperta, leggermente drappeggiato, ci fa pensare già ad un perfetto outfit da cerimonia.

Ma non solo nude: confetto, tendente al fucsia e al lilla, i look di San Giovanni, Dargen D’Amico e La Rappresentante di Lista, ne fanno il colore più amato di questo Festival. Via libera quindi ad indossarlo ora e per tutta l’estate!

Non è da meno il bianco: gli abiti lunghi di Elisa, elegantemente boho, dinamici e leggeri, ma anche i tailleur e i completi bianchi indossati da Mamhood e Ditonellapiaga, dalle forme squadrate e tendenti all’oversize sono un’alternativa all’abito da sera super approvata.

Piacevolissima riscoperta è senza dubbio il blu notte, sfoggiato da Iva Zanicchi che con il suo abito lungo in paillettes abbinato ad una chemisier leggerissima e trasparente, ricordandoci quanto questa nuance possa essere una sognante alternativa al nero.

