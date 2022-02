Sobrietà ed eleganza, con qualche scintillio: ecco i look della prima serata del Festival di Sanremo.

Sembra che quasi tutti si siano messi d’accordo sulla nuance principe della prima serata di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo: perché non solo Amadeus, in un completo Gai Mattiolo con qualche brillantino qua e là, e Fiorello in un completo total black di cui spicca la maglia sotto giacca in paillettes, ma quasi tutti i cantanti in gara hanno prediletto look total black o comunque dove il nero fosse la nuance predominante. Naturalmente con qualche eccezione.

Sanremo 2022, i look della prima serata: Achille Lauro, Ornella Muti, Noemi, La Rappresentante di Lista

Ad aprire la serata è stato Achille Lauro, che mette da parte il glamour e il clamore dello scorso anno, almeno per la prima serata e sceglie la sobrietà a modo suo: un look punk romantico che ricorda tanto Billy Idol, a torso nudo e vestito solo di un pantalone in pelle naturalmente Gucci, come previsto. Attendiamo che ci stupisca.

Non delude in un abito nude, elegante, drappeggiato e in perfetta armocromia, Noemi in Alberta Ferretti: ad illuminarla scintillanti gioielli Bulgari, che completano uno dei look più belli della serata. Meno scintillante dello scorso anno ma tra gli abiti più belli della serata, insieme ai look di Ornella Muti firmati dalla maison di Francesco Scognamiglio: l’attrice ha indossato un incantevole abito lungo nude dal bustier gioiello, ricoperto di Swarovski, nella prima parte del Festival, e un abito nero impreziosito da brillantini e dallo spacco vertiginoso nella seconda parte della kermesse.

Sceglie un look rigoroso e senza troppi fuochi d’artificio La Rappresentate di Lista in Moschino: tailleur con gonna e maxi stivali con tacco in plateau per Veronica Lucchesi che affida l’irriverenza ad una corocina da drama Queen che impreziosisce i capelli, mentre per Dario un elegante tuxedo. Anche per loro il dress code è un elegante black and white.

Total black per i debuttanti al Festival, rosa e rosso i colori fuori dal coro

Il nero è il colore che ha reso rassicurante i debuttanti del Festival, a partire da Mahmood e Blanco, che ci avevano colpito sul green carpet sanremese e ci hanno entusiasmato con i loro look anche sul palco dell’Ariston firmata rispettivamente da Prada e Valentino. La maglia in trasparenza di Blanco abbinata al mantello con la spilla con il logo V in bella vista, è un look decisamente glam, sexy e tutto da copiare.

Ma tra i look total black il più incantevole è quello di Michele Bravi, che reinterpreta in Cavalli il classico smoking maschile, con una giacca dalle spalle ampie e dalle maniche in pelle ricoperte di fiori, top in paillettes e anfibi neri stringati. Decisamente più audace invece il total black di Rkomi che indossa camicia e pantaloni in pelle firmata Etro, un look in stile motociclista.

Osano con i colori invece Dargen D’Amico in total look rosa e fucsia firmato dal giovane designer Alessandro Vigilante e Ana Mena, che per la sua prima volta al Festival sceglie un total look rosso dalla testa ai piedi firmato Armani. Colpiscono i suoi stivali cuissardes fiammanti, da non abbinare forse ad un mini dress se l’altezza non lo permette.

