A Sanremo il nero domina ancora la scena dei look anche nella seconda serata, in coppia con il bianco.

Per quanto si sia detto che anche quest’anno le paillettes hanno invaso l’Ariston, in realtà rispetto allo scorso anno al Festival di Sanremo brillantini, swarovski, lustrini e associati sono decisamente di meno, come anche i colori. Così come abbiamo visto nella prima, anche in questa seconda serata il colore che ha messo d’accordo tutti i cantanti in gara è ancora il nero, ma questa volta abbinato al bianco: prevalgono infatti look in bicolor black and white, con qualche piacevole nota di colore ancora una volta dai debuttanti al Festival. Dettaglio che ha dominato la scena, il ritorno dello spacco vertiginoso, che ha conquistato davvero tutti, suggerendoci una sensuale riscoperta.

Sanremo 2022, seconda serata: i look di Lorena Cesarini

La seconda serata del Festival si è aperta con Lorena Cesarini, seconda co-conduttrice dell’edizione 2022 ad affiancare Amadeus, con grinta e dolcezza. Ed il suo look ha cercato di incarnare queste due anime, forse però non valorizzando la sua bellezza nel migliore dei modi, soprattutto nella scelta dei colori: poco convincenti i primi due abiti nude con la giusta dose di scintillii e dettagli fiorati firmati Valentino, che per iniziare e rompere il ghiaccio erano poco decisi.

Diversi sono stati i suoi cambi d’abito: il terzo è stato uno slipdress Cavalli in omaggio al modello indossato da Cindy Crawford nel 2000, che ha centrato i colori perfetti per esaltare la bellezza dell’attrice ma forse in un modello poco da Festival. Vince su tutti il terzo: un abito lungo blu notte con dettaglio cut out sul bacino e dallo spacco vertiginoso, un sogno vellutato firmato Valentino. Ad impreziosirla i gioielli Bulgari, scintillanti e meravigliosi.

Dal total black di Emma e Laura Pausini ai giochi black and white di Rettore e Ditonellapiaga

Il nero però torna prepotente a dominare la scena, prima con Laura Pausini che punta su un lungo abito sinuoso con dettagli brillanti firmato Versace che ne esalta le forme ma senza troppo entusiasmo, rischiando di renderla un po’ troppo seriosa. Si fa amare invece al primo sguardo il tubino dallo scollo morbido indossato da Emma che si affida allo style Gucci: con il suo spacco vertiginoso, tacchi super alti e calze a rete è la più sexy e glamour della serata.

In nero anche Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, di cui non passa inosservata la giacca camicia in stile militare con una manciata di striature in paillettes argentate. Una sfumatura perfetta per passare all’avvento del bianco, che calca il palco dell’Ariston con l’abito leggero, lunghissimo e candido di Elisa, firmato Valentino. Un look da diva per il suo grande ritorno.

E a proposito di bianco. Per l’estate in arrivo non desideriamo altro che un tailleur total white come quello di Ditonellapiaga, che insieme a Donatella Rettore sfoggiano un look di giochi black and white firmato Philosophy. Glamour, audaci e anche un po’ vintage, per loro un look glam rock che abbiamo particolarmente approvato.

