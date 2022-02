Drusilla è la regina dei look della serata e finalmente arriva un po’ di colore tra i cantanti in gara, oltre l’immancabile total black.

Persino Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, dopo aver sfoggiato in prima fila vivacissimi abiti in rosso e in giallo ha ceduto al nero – sì il suo blazer in velluto con strass che impreziosivano il bavero l’ho abbiamo notato subito – ha ceduto al total black. Il nero infatti ha dominato il palco anche tra i look di ieri sera, confermandosi come dress code imprescindibile di questa edizione. Non è mancato però qualche tocco di colore, e il rosa è senza dubbio il secondo colore più trendy secondo gli stylist di Sanremo.

A Sanremo 2022 Drusilla è la regina del Festival: classe, eleganza e charme hollywoodiano

Non c’è un solo abito di Drusilla Foer, la co-conduttrice più attesa del Festival, che non ci abbia convinto, a partire dal primo, una creazione Atelier Rina Milano: abito nero lungo con maniche a tre quarti in raso, con un raffinatissimo scollo a v. Segue poi un completo jacquard con dettagli floreali fiammanti, la coppia blusa e pantaloni palazzo è un look assolutamente da copiare per le cerimonia e le serate eleganti che verranno.

Ancora più incantevole è l’abito lungo con maniche a pipistrello in rosa glitterato, esaltato da scarpe e guanti lunghi in rosso: anche in questo caso un abito dal taglio retrò, che ricorda gli abiti da sogno delle attrici della Hollywood degli anni d’oro e che solo lei sa portare con eleganza e disinvoltura. E il segreto è senz’altro anche nel suo portamento, così anche quando sceglie un semplice un completo con kimono candido in seta color panna, è un’ennesima lezione di stile.

Da Dargen D’Amico a Michele Bravi, da La Rappresentante di Lista ad Emma: i look più belli e colorati della terza serata

Finalmente arriva qualche look colorato e sgargiante al Festival, perché è vero che il nero è il colore glamour perfetto per tutti sempre e ovunque, ma una serata così merita anche inaspettati giochi di colori, e ci prova infatti Dargen D’Amico con i suoi maxi occhiali colorati, giacca e pantalone bicolor bianchi e blu su una camicia verde con fantasie floreali esotiche. Ancora una volta è Alessandro Vigilante, giovane designer, a firmare il suo look jungle che ci fa sognare già un po’ di estate, con tanta voglia di tornare a ballare.

Incendia il palco con il suo rosso, in raffinato e delicato contrasto con la dolcezza del suo pezzo Michele Bravi, che ripropone i fiori come dettaglio del suo stile, ma questa volta su manicotti in pelle, accessorio che completa un abbinamento in gilet lungo impreziosito da dettagli preziosi e pantaloni sartoriali. Un total red abbinato ad anfibi neri, dall’effetto glam rock, firmato Cavalli.

Il rosa conquista anche La Rappresentante di Lista: abito in raso per Veronica, che non rinuncia ad un’immancabile coroncina da Drama Queen con una paio di guanti lunghi neri, tra ironia ed eleganza firmata Moschino, in pendant con Dario, in un smoking rosa dall’effetto manga. Sbarazzini come sempre, questa volta in un’eleganza adolescenziale.

Non sbaglia un look Emma, inconfondibilmente in Gucci: camicia merlettata nude e gonna a tubino in velluto rosso Tom Ford con spacco, un omaggio allo style di Alessandro Michele ma anche alla forza, alla grinta e alla bellezza delle donne audaci e innamorate della vita come lei.

