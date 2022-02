Emma mette da parte i rebel look degli esordi e per il Festival di Sanremo 2022 e non solo, punta su uno stile glamour femminile e raffinato.

Ad Emma le etichette – come è giusto che sia – non sono mai piaciute, e da vera rocker girl ha sempre saputo fregarsene delle opinioni circa i suoi look. Non sempre apprezzata a Sanremo per la scelta dei suoi outfit, messa alle strette persino all’Eurovision, Emma non ha mai incontrato i favori della moda ma la verità è che la cantante ha solo seguito sempre la sua personalità e un look che non guardasse al come si deve ma al come mi piace.

E la sua voglia di mettersi in gioco l’ha portata ad una silenziosa ricerca del look che raccontasse al meglio la sua personalità, in tutte le sue sfumature, da quella più rock a quella più glam, nella quale si riconosce pienamente e trova la sua massima espressione come artista.

Emma: i look casual rock che raccontano la sua musica e il suo empowerment

Il look di Emma è sempre stato, dagli esordi ad oggi, in continua costruzione, riflettendo il suo percorso artistico ma anche femminile. Il casual rock senza infatti senza ombra di dubbio l’ Emma ribelle, la donna che ama nonostante tutto, una donna innamorata della vita e pronta sempre a mettersi in gioco accogliendo sfide diverse. Ecco perché non ha mai seguito uno stile definito: possiamo verderle indossare un blazer fiorato o minimal a tinta unita, ma anche stupirci con un abito da sera casual ma dal dettaglio ricercato.

E se agli esordi preferiva i pantaloni, nel corso del tempo la coppia gonna e stivali – che fa molto mood Loredana Berté – sono stati il perfetto incontro tra romanticismo e audacia, un fragile e intenso equilibrio che si ritrova da sempre nelle sue canzoni. I suoi successi però le hanno senz’altro insegnato ad osare, e così la sua fashion escalation è iniziata puntando su abiti a tubino, bon ton, talvolta anche preppy, ma indossati da lei sempre in un mood rock, rappresentato da un accessorio o da un trucco audace. Questa direzione che ha assunto un dress code glam non poteva che condurla verso Gucci, una consacrazione avvenuta proprio a Sanremo lo scorso anno.

I look sanremesi firmati da Gucci rivoluzionano il suo stile

Galeotto è stato quel meraviglioso abito da dea greca indossato per uno dei quadri di Achille Lauro lo scorso anno: drappeggio e scollo profondo, una tunica d’oro indimenticabile, forse tra le più scintillanti della scorsa edizione del Festival, inaspettato il tuxedo nero con manicotti in pelliccia rosa indossato per accompagnare Alessandra Amoroso al Festival.

Alessandro Michele ci regala tutta la femminilità e l’eleganza che Emma attendeva di esprimere, in una trasformazione glamour nella quale mostra di sentirsi completamente a suo agio. E l’abito in velluto dalla nuance blu notte indossato all 72esima edizione del Festival, valorizzato da un collier scintillante di pietre preziose, abbinato al suo sorriso e alla sua gioia di muoversi sul palco, ne sono la prova più evidente. Una meravigliosa lezione di stile e di libertà.

