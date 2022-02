Scintillano i colori e qualche strass fa brillare gli outfit, nella serata delle cover di Sanremo si omaggia anche con i look canzoni indimenticabili.

Dallo smoking bronzeo dalla texture pitonata e scintillante di Amadeus alle maglie trasparenti impreziosite di strass , specchi e ricami al delizioso abito corto in tulle e strass della co-conduttrice della quarta serata Maria Chiara Giannetta, a Sanremo tornano i look scintillanti.

E quale serata migliore se non quella delle cover, dove i cantanti in gara omaggiano i grandi artisti della musica italiana e straniera e optano per look fedeli allo stile che abbiamo visto già nelle serate precedenti ma con qualche tocco inaspettato e originale.

Sanremo 2022, la quarta serata co-condotta con Maria Chiara Giannetta in Giorgio Armani

Come superare la fobia della lunga scalinata sanremese? Con ironia, disinvoltura e affidandosi a Re Giorgio, così come fa Maria Chiara Giannetta che si affida ad una selezione Armani Privè, senza sbagliare un look. L’abito che scioglie il ghiaccio è un delizioso mini dress nero in tutte, ricoperto di strass, fresco, spigliato e frizzante, un modello adulto ma sbarazzino.

Il secondo abito è un elegante e femminile completo frac, indossato con una décolléte nera, un outfit che la Giannetta indossa con classe e le dona quel tocco varietà che le permette di firmare con Maurizio Lastrico un simpatico duetto romantico che omaggia i titoli delle canzoni che hanno fatto la storia della musica di ieri e di oggi.

Sognante, dai colori caramellati è il terzo abito Armani: un abito lungo in tulle in color glicine, tempestato di strass e decorato con farfalle e fiori. Un meraviglioso omaggio alla città dei fiori ma anche alla sua dolcezza e sensibilità, che ci ha donato sul palco dell’Ariston.

I migliori look dei cantanti in gara nella serate delle cover: il bianco è la nuance più amata

Eleganza e charme, questo il dress code della quarta serata di Sanremo in cui i cantanti in gara hanno reinterpretato con leggerezza e intensità pezzi iconici della musica italiana ma anche straniera, a cominciare da Emma, che con Francesca Michielin ha omaggiato Britney Spears con Baby One More Time. Per Emma ancora un outfit meraviglioso firmato Gucci, un tailleur in velluto verde scuro tempestato di strass, con camicetta che lascia intravedere il reggiseno. Ancora una volta la più trendy di tutte.

Ma il bianco è il vero protagonista della serata, soprattutto in formato tailleur, proposto in taglio oversize da Achille Lauro firmato Gucci abbinato ad una maglia in trasparenza bianca, ma anche da Elisa che firma una delle cover più belle della serata in uno chemisier bianco dritto con giacca leggermente over, ancora in Valentino.

Look spaziale invece per Veronica de La Rappresentante di Lista, che ci ricorda che il silver look è uno dei trend dell’anno e il suo trench luminoso e argentato chi è che non lo vorrebbe? Mentre Michele Bravi ci fa innamorare ancora una volta e ci stupisce ancora con un altro colore: un delicatissimo tailleur verde composto da giacca dal taglio lungo e pantaloni ampissimi, abbinato ad un body strass con ricami argentati. Cavalli mette a segno un altro look cucito sulla classe e la bellezza eterea di Bravi.

Portabandiera del rosa si fa Noemi, ancor più di SanGiovanni che cede al bianco per questa sera in un look elegante e urban custom made con Diesel. La cantante che firma una bellissima cover di Natural Woman, indossa un abito fucsia e sirenesco, morbido, sensuale nello spacco a sorpresa sempre Alberta Ferretti per lei.

Riproduzione riservata © 2022 - DG