Prima sfilata fashion per i cantanti in gara al Festival di Sanremo, tra look a sorpresa e qualche indiscrezione sui brand che trova conferma.

Proprio ieri è iniziato il toto look sanremese dei cantanti in gara, sempre avvolto tra il piacere del mistero e il lanciare qualche anticipazione che desti curiosità. Qualche nome di brand e maison dagli stylist è timidamente trapelato e a darci conferma di quanto già affermato, a mettere in dubbio o a farci immaginare chi sarà vestito da chi e quale sarà lo stile scelto per i cinque giorni all’Ariston, non poteva arrivare occasione più grande del green carpet del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo 2022, i cantanti in gara sfilano sul red carpet: La Rappresentate di Lista, Elisa, Achille Lauro, Noemi

Un red carpet fronte Ariston, green perché svoltosi su una sfilata ricoperta interamente di un manto verde per omaggiare la bellezza e il profumo della città dei fiori. Molti infatti sono i cantanti che hanno scelto di sfilare per il piacere di pubblico e fotografi con un mazzo di fiori tra le mani onorando la tradizione del Festival, a partire da Elisa che avvolta in un candido e lungo abito bianco Valentino ci ha quasi dato conferma di essersi affidata alla maison diretta da Piccioli.

– Abbandona Valentino, che per Elisa sceglie la sobrietà, e punta su Moschino La Rappresentante di Lista che si prenota già per essere di certo l’artista in gara nell’occhio del ciclone per quanto concerne i look: il duo sceglie un look retrò dal sapore hollywoodiano, composto da un avvolgente minidress bianco per lei e un completo bianco ad effetto seta per lui, avvolti in giacche peluche. Naturalmente tutto firmato Moschino, che si conferma essere il brand prescelto della coppia.

– C’è hype naturalmente anche per il solo ed unico Achille Lauro, affidato alla sapienza dello stylist Nick Cerioni, e che ha sfilato in un completo in velluto scuro firmato Gucci, che già lo scorso anno ha contribuito alla firma dei suoi quadri sul palco dell’Ariston. Dato il legame ormai consolidato tra il cantante romano e il brand, potremmo scommettere su Gucci.

– Look dalla sobria eleganza e senza troppi effetti speciali, almeno per ora, per Noemi in Alberta Ferretti, i cui abiti da sera sono stati fiori all’occhiello e incanto delle passerelle di recente: un look vivace e colorato che potremmo scommettere di vedere anche sulla cantante nel corso delle cinque serate sanremesi.

I look di Irama, Rkomi, Blanco, Mahmood e degli altri artisti in gara

Molto probabile che quest’anno gli anni ’70, a giudicare dai look del green carpet, con una buona dose di anni ’90 di cui Sangiovanni con i custom made Diesel già se ne è fatto portabandiera sul green carpet di Sanremo, possano tornare, così come anche la compresenza del nero da affiancare a colori vivaci.

– I look di Mahmood e Blanco, rispettivamente in Balenciaga e The Attico, sono infatti portavoce di questo street style noir con tanto di ciabatte: dato il carisma dei due cantanti, possibile che abbiano affidato il loro style sanremese a due brand iconici di questo stile. Il cappotto in bella vista è un trend che approva anche Emma, avvolta di bianco e firmata Gucci, che proprio in occasione di uno dei quadri di Achille Lauro già incontrò il favore del brand, su cui scommettiamo anche questa volta.

– Cinematografico il look di Rkomi in Etro, che ha vestito i Maneskin lo scorso anno e che potrebbe curare, gotico quello di Irama che a gran sorpresa punta su Givenchy, sposando per quest’anno uno stile meno indie e più sofisticato. Punk, audace e ribelle Michele Bravi in Roberto Cavalli, in uno style cucito su misura per lui, mentre un tailleur bianco morbido ed oversize Philip Plein avvolge Giusy Ferreri, che si affida allo stilista per il suo look sanremese di quest’anno.

– L’iconicità della Rettore si affida invece a Philosophy di Lorenzo Serafini, anche lei con le zeppe plateau ci fa sentire un po’ negli anni ’90, Armani riveste di nero con il suo tocco elegantissimo Ana Mena, con uno sbarazzino shorts, e Gianni Morandi che conferma con un classico tuxedo il suo statement sanremese. Ci sorprenderà invece Lacoste, che vestirà Dargen D’Amico, che già stupisce con un tuxedo in versione hip hop.

