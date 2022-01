Come ogni c’è massima riservatezza sui look degli artisti che saliranno sull’Ariston, ma qualche curiosità dagli stylist già è trapelata.

Sono poche le ore che ci separano dall’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo, anche quest’anno sotto la direzione artistica e la conduzione di Amadeus, che nel corso delle cinque serate sarà affiancato da cinque co-conduttrici diverse. Oltre la musica, sappiamo che sul palco dell’Ariston suona anche la moda, quella degli stylist e le maison che firmano il look di artisti e conduttori.

Se ci siamo divertiti ad immaginare i possibili look di Ornella Muti, che aprirà la prima serata con Amadeus, e di Sabrina Ferilli, veterana già del Festival, sappiamo cosa aspettarci da Drusilla Foer, che ha apertamente svelato chi la vestirà, adesso qualche anticipazione arriva per gli artisti. Nessuno stylist scende nei dettagli sulle maison coinvolte naturalmente, ma qualche nome è già stato fatto.

Sanremo 2022: Nick Cerioni vestirà Achille Lauro, Morandi, Rettore e Rkomi, Roberto Cavalli firma i look di Michele Bravi

Un nome che abbiamo sentito già lo scorso anno per aver rivoluzionato il look di Orietta Berti, uno style che più pop contemporaneo non si può: Nicolò “Nick” Cerioni è lo stylist delle star e non può certo mancare tra gli artefici dei look sanremesi e infatti anche quest’anno è pronto a vestire giovani come Rkomi e Tananai, trasformisti come Achille Lauro e icone come Donatella Rettore e Gianni Morandi.

Che look aspettarci? Nulla sappiamo sulle firme scelte da Cerioni, ma sulle sue intenzioni sì. Sicuramente sarà qualcosa di inaspettato e stravolgente per i Big, sorprendente per Achille Lauro, che anche senza quadri farà molta attenzione a sposare un look che incontri il gusto della canzone e il suo stile glamour ormai consolidato, mentre per il debutto sull’Ariston di Rkmoi e Tananai, uno street pop da palcoscenico.

– Un grande ritorno quest’anno sul palco di Sanremo è quello di Roberto Cavalli che vestirà Michele Bravi, in una serie di outfit pensati appositamente per lui dallo stilista Fausto Puglisi, che ha firmato look per Beyoncé e Lady Gaga: un sodalizio importante per entrambi le parti, dal momento che Bravi sale sul palco presentando una nuova immagine in linea con la sua maturità artistica. Si parla di abiti ispirati ad opere d’arte in piena connessione con il pezzo in gara.

I look più attesi della 72esima edizione del Festival: SanGiovanni, La Rappresentate di Lista, Noemi

Forte è la curiosità per chi lo scorso anno ha fatto del palco di Sanremo anche uno spettacolo fashion: non si può non cominciare da La Rappresentante di Lista, che per quest’anno saluta Valentino – che si vocifera vestirà Elisa – per scegliere lo stile ironico, dissacrante e vivace di Moschino, che si sposa perfettamente con la fine del mondo raccontata nel pezzo in gara Ciao Ciao.

– Debutto al Festival per SanGiovanni che sceglie lo street style di Diesel, e i cui outfit si vocifera saranno un vero e proprio storytelling del pezzo nelle cinque serate: un custom made per cui c’è davvero tanta curiosità e che si allinea al trend che sembra emergere quest’anno, raccontare la propria musica attraverso un abito che se ne faccia specchio.

E a riguardo alte aspettative le abbiamo per Noemi, che l’anno scorso ci ha incantato con gli abiti scintillanti prelevati dall’archivio di Dolce e Gabbana ma quest’anno sembra proporrà uno stile più energico, meno da diva ma che non passerà inosservato.

