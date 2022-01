Due iconiche sneakers firmate Valentino rivisitate in materiale sostenibile: un piccolo step in un progetto ambizioso e green.

Piccoli inizi ma che porteranno ad una vera e propria rivoluzione verde nel mondo della moda, così che non parleremo solamente di quanto si possa fare per lasciare che fashion e green si incontrino, ma indosseremo anche capi e accessori che ci facciano sentire doppiamente bene con noi stessi, perché rispettosi anche dell’ambiente. Ed è verso questa direzione che anche l’alta moda si sta muovendo: dopo Prada e il suo re-nylon, anche Valentino ha inaugurato la sua prospettiva di sostenibilità: rivedendo due sneakers iconiche della maison e dando il via ad un progetto green.

Le sneakers di Valentino segnano il primo passo verso il progetto “Open for a change”

Al passo con le nuove tendenze, con un’estetica in pieno rinnovamento, maison Valentino è attenta non solo al rinnovamento di un’immagine che lega il brand sempre di più all’evoluzione del presente ma anche alle innovazioni, che nel mondo del fashion system si muovono verso la sostenibilità. L’obiettivo delle aziende infatti è quello di convertire le proprie collezioni e di darne vita a nuove minimizzando l’impatto sull’ambiente, un discorso che coinvolge capi e accessori.

Così Valentino parte da due dei suoi modelli iconici di sneakers, le Open e le Rockstud Untitled che vengono realizzate per la prima volta con materiali di origine bio-based e riciclati: si tratta della prima riprogettazione di un’iniziativa ancora più ampia e che prende il nome di “Valentino Garavani Open for a Change“.

Alla pelle così si sostituisce un materiale bio-based in viscosa e poliuretano, ottenuto dai polioli derivati dal mais, che ritroviamo nella manifattura della tomaia e in parte della banda laterale delle sneaker Open, che hanno anche i lacci in poliestere riciclato, mentre le Rockstud sono composte anche di nylon riciclato. Sostenibile anche il packaging, con la custodia in cotone riciclato e la carta, completamente riciclata, proveniente da foreste gestite secondo principi di sostenibilità.

Quanto costano le Open e le Rockstud Untitled Valentino?

Le nuove sneaker Valentino Open for a change sono disponibili i diversi colori: il modello è di base bianco ma caratterizzato da una striscia di colore differente, sempre contraddistinte dall’omonima scritta in verde del progetto. Il prezzo parte è di 520 euro, ad accezione del modello con borchie multicolor al posto della caratteristica striscia che viene 620 euro. Sono acquistabili sia in boutique che tramite il sito della maison.

La supply chain che partecipa alla produzione di questo nuovo modello sostenibile è tracciabile ed europea: queste aziende fornitrici di materiale sostenibile, sono dotate anche di un metodo analitico e sistemico che quantifica sull’ambiente l’effetto di un prodotto per tutto il suo ciclo vitale. Così da poterne quantizzare concretamente l’impatto.

