Drusilla Foer sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2022, che presenterà la kermesse al fianco di Amadeus. Ecco lo stile dei suoi look attesi sul palco.

Domani inizierà Sanremo 2022 e durante la terza serata di giovedì Drusilla Foer sarà al fianco di Amadeus. La nobildonna fiorentina, nata dalla fantasia dell’attore fiorentino Gianluca Gori, sfilerà sul palco dell’Ariston con dei look realizzati apposta per lei.

Per tutto il suo pubblico Drusilla Foer è un’icona di stile e ora tutti non vedono l’ora di vedere cosa indosserà per questo evento così speciale. Tutti i suoi look saranno realizzati da Rina Milano, la sua sarta di fiducia, che anche per quest’occasione si è messa a lavoro per creare degli outfit perfetti.

In un’intervista a Today, Rina Milano ha parlato dell’eleganza che contraddistingue Drusilla Foer, svelando più nel dettaglio quali sono i suoi gusti in fatto di stile: “Per Drusilla eleganza è ripetere forme che le piacciono. Non è la ricerca del nuovo a tutti i costi. Ama gli abiti di tradizione. Lei sa bene quello che vuole, la sua è un’eleganza innata. Sa come vestirsi e per una sarta è facile seguirla. Ha buon gusto”

Inoltre, la stilista e sarta ha svelato qualcosina in più sugli abiti che Drusilla ha scelto per la sua serata a Sanremo 2022: “Sono due abiti di linea classica ma con tessuti eccezionali, di grande pregio. Siamo state molto attente ai volumi adattati su di lei… Ma non posso svelare nulla di più”

