Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a far sognare i fan che li rivorrebbero insieme: l’ex coppia ha partecipato insieme al compleanno di un’amica in comune e si è cimentata in un duetto improvvisato al karaoke.

La complicità tra la showgirl argentina e lo showman è palpabile ancora a tutti. Belen e Stefano ieri, 30 gennaio, hanno partecipato alla festa di compleanno di Patrizia Griffini, grande amica di entrambi e, forse complice l’aria di festa, si sono esibiti insieme cantando “Tu vuò fa l’americano”.

I due si sono divertiti a cantare insieme, si guardavano continuamente negli occhi e sorridenti e felici hanno cantato divertendosi, proprio come mostra il video pubblicato da Andrea Vivona, altro amico in comune.

Stefano e Belen si sono scatenati, ballando e cantando insieme, proprio come durante i loro tempi d’oro, in cui erano la coppia più bella dello show business italiano. L’unica cosa, però, che fa pensare è che entrambi non hanno ricondiviso la storia di Instagram che li vede insieme, né qualche foto della festa in cui vengono ritratti vicini.

Sicuramente, i due sono in buoni rapporti grazie al figlio Santiago, che oggi ha 8 anni, ma fino ad ora da quando si sono lasciati non li avevamo ancora visti così complici come una volta.

