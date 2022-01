La cantante Rihanna ha mostrato per la prima volta il suo pancione, annunciando al mondo la sua prima gravidanza. Ecco le foto.

Rihanna, la popstar acclamata in tutto il mondo, aspetta il suo primo bebè, come annuncia con una foto ufficiale che mostra il suo bel pancione.

La cantante e creatrice del marchio fashion “Diamonds”, 33 anni, è incinta e aspetta il suo primo figlio dal rapper A$AP Rocky. I due sono stati fotografati a New York City, foto che stanno girando sul web con grande entusiasmo di tutti i fan che le vogliono bene.

La coppia è stata fotografata a New York durante il fine settimana: Rihanna debutta con il suo pancione con indosso una lunga giacca rosa. Il suo giubbino oversize era sbottonato in fondo, in modo da poter rivelare il suo pancione adornato da una croce d’oro con gioielli colorati.

Le foto sono state scattate nel quartiere di Harlem, a New York, dov’è cresciuto il rapper A$AP Rocky. I due sembrano molto innamorati e contenti di diventare presto genitori, inoltre Rihanna è davvero radiosa con il suo pancione. Lo scorso maggio 2021, A$AP Rocky ha confermato pubblicamente la relazione in un’intervista in cui ha definito Rihanna “l’amore della mia vita“.

Fino ad oggi, la cantante ha cercato di nascondere la gravidanza, forse per cercare di proteggere la sua privacy, ma le prime voci sono arrivate a novembre, quando ha accettato il premio National Hero del suo paese natio, le Barbados. Il suo abito aderente, infatti, pare abbia lasciato intravvedere un primo accenno di pancia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG