E’ morto all’età di 92 anni il giornalista noto a tutti per raccontato su Rai 1 l’allunaggio agli italiani, uno dei momenti storici più salienti del nostro tempo.

Tito Stagno e la sua voce, sono diventate icone storiche della Rai per aver commentato lo sbarco sulla Luna. Nessuno potrà mai scordarsi di quell’evento storico ma neanche di chi lo ha raccontato con l’entusiasmo di un giornalista come lui. Storica la frase pronunciata da Tito: “Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”.

Chi era Tito Stagno

Come riporta Fan Page, Tito Stagno: “Nel 1949 che inizia la sua carriera nel mondo del giornalismo, con il primo lavoro in radio dove svolse il ruolo di cronista e anche documentarista: una dote, quella di raccontare il mondo in ogni suo piccolo dettaglio e di arricchire la narrazione di un evento in tempo reale che è stata una delle sue caratteristiche più spiccate, che ha segnato il suo modo di parlare agli italiani di sport, ma anche di attualità e di qualsiasi argomento trattasse. Nel 1955 inizia la sua avventura televisiva, dopo aver partecipato ad un corso di specializzazione che gli consentì di entrare nella redazione per primo telegiornale, diretto da Vittorio Veltroni.”

